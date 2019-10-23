شاهد: ريال مدريد يحقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوربا

منح هدف لاعب الوسط الألماني توني كروس أول انتصار لريال مدريد في دوري أبطال أوربا لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 1-صفر على مستضيفه غلطة سراي، الثلاثاء.

وأرسل إيدن هازارد تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى كروس في الدقيقة 18 ليطلق تسديدة بدلت اتجاهها وشقت طريقها إلى سقف مرمى أصحاب الأرض.

وارتقى ريال مدريد إلى المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الأولى.

وكانت المباراة مثيرة حيث سنحت للفريقين عدة فرص لهز الشباك لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تصدى لمحاولتين لأصحاب الأرض في الشوط الأول.

وخاض فريق المدرب زين الدين زيدان المباراة بدون جاريث بيل ولوكا مودريتش بينما غاب عن غلطة سراي مهاجمه الكولومبي رادامل فالكاو بسبب الإصابة.

ويتذيل بطل تركيا المجموعة بنقطة واحدة من ثلاث مباريات بينما يملك ريال مدريد أربع نقاط.

وسيلتقي الفريقان مجددا في إسبانيا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.