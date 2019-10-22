محمد صلاح يعود أمام جينك البلجيكي

انتظم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه، استعدادا لمواجهة جينك البلجيكي غدًا الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوربا.

وجاء انتظام صلاح في التدريبات، بعد أن غاب عن مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن صلاح شارك في التدريبات بشكل طبيعي، وبات جاهزًا لموقعة الغد.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة ليستر سيتي في البريميرليغ، بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف.

يأتي هذا في الوقت الذي تغيب فيه عن تدريبات ليفربول اللاعبان الكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي ألكسندر أرنولد.

يذكر أن مباراة جينك هي الثالثة لليفربول بدور المجموعات لدوري الأبطال الأوربي، وكان ليفربول قد خاض مباراتين من قبل خسر في الأولى أمام نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين، وفاز في الثانية على ريد بول سالزبورغ النمساوي بأربعة أهداف لثلاثة.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل الفريق البلجيكي المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل السلبي مع نابولي بالجولة الثانية.