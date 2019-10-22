بوكيتينو: إدارة توتنهام معذورة لو أقالتني من منصبي

أقر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بأنه من الممكن أن يفقد منصبه إذا لم تتحسن النتائج لكنه قال إنه يحاول ألا يولي اهتماما كبيرا بالتكهنات المحيطة بمستقبله.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن إدارة نادي توتنهام سيكون معها العذر لو قررت إنهاء التعاقد معه في الوقت الحالي في ظل النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

واستهل توتنهام الموسم بطريقة سيئة وحقق ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات بالدوري حتى الآن ويدخل مباراته في دوري أبطال أوربا، الثلاثاء، أمام رد ستار بلغراد وهو في مؤخرة ترتيب المجموعة الثانية.

وبدأ توتنهام مشواره الأوربي بالتعادل خارج الديار أمام أولمبياكوس قبل أن يتلقى هزيمة مذلة 7-2 في لندن أمام بايرن ميونيخ. كما اكتفى بالتعادل 1-1 مع واتفورد صاحب المركز الأخير في الدوري، السبت الماضي.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين "مستوانا ليس جيدا مقارنة بما يمكننا تقديمه. بالطبع نحن بحاجة للتحسن. على الجانب الآخر هناك شائعات تطلق في أي ناد لا يفوز لكن هذا لا يعني أنها حقيقية "أنا متفهم كيف تجري الأمور في هذا المجال. لا أهتم بكل ذلك. أنا مهتم فقط بحاجتنا لتحسين مستوانا".

وأضاف "إذا لم يتحسن مستوانا، ماذا ستكون النتيجة؟ هذه هي كرة القدم دائما وأنتم تفكرون بالطريقة نفسها مثلي".

ومنذ توليه المسؤولية في 2014 حول المدرب الأرجنتيني، الذي يمتد عقده مع توتنهام إلى 2023، النادي اللندني إلى منافس دائم في دوري الأبطال.

وقاد توتنهام إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول، لكنه قال إنه ليس مندهشا من إثارة الشكوك حول منصبه بعد عدة مباريات سيئة.

وقال بوكيتينو "هذه هي كرة القدم ولست مندهشا. هذا شيء طبيعي. كرة القدم تتعلق بالانتصارات دائما. ما حدث بالأمس انتهى ونحن نطبق هذه الفلسفة هنا "نحن بحاجة للتفكير في تحقيق الانتصارات اليوم وغدا… إذا فكرت كثيرا في المستقبل ولم ننتصر، فإن هذه الشائعات لا تدهشني".