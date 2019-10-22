البث الحي
رياضة

بوكيتينو: إدارة توتنهام معذورة لو أقالتني من منصبي

ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي
22/10/2019

أقر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بأنه من الممكن أن يفقد منصبه إذا لم تتحسن النتائج لكنه قال إنه يحاول ألا يولي اهتماما كبيرا بالتكهنات المحيطة بمستقبله.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن إدارة نادي توتنهام سيكون معها العذر لو قررت إنهاء التعاقد معه في الوقت الحالي في ظل النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

واستهل توتنهام الموسم بطريقة سيئة وحقق ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات بالدوري حتى الآن ويدخل مباراته في دوري أبطال أوربا، الثلاثاء، أمام رد ستار بلغراد وهو في مؤخرة ترتيب المجموعة الثانية.

وبدأ توتنهام مشواره الأوربي بالتعادل خارج الديار أمام أولمبياكوس قبل أن يتلقى هزيمة مذلة 7-2 في لندن أمام بايرن ميونيخ. كما اكتفى بالتعادل 1-1 مع واتفورد صاحب المركز الأخير في الدوري، السبت الماضي.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين "مستوانا ليس جيدا مقارنة بما يمكننا تقديمه. بالطبع نحن بحاجة للتحسن. على الجانب الآخر هناك شائعات تطلق في أي ناد لا يفوز لكن هذا لا يعني أنها حقيقية "أنا متفهم كيف تجري الأمور في هذا المجال. لا أهتم بكل ذلك. أنا مهتم فقط بحاجتنا لتحسين مستوانا".

وأضاف "إذا لم يتحسن مستوانا، ماذا ستكون النتيجة؟ هذه هي كرة القدم دائما وأنتم تفكرون بالطريقة نفسها مثلي".

ومنذ توليه المسؤولية في 2014 حول المدرب الأرجنتيني، الذي يمتد عقده مع توتنهام إلى 2023، النادي اللندني إلى منافس دائم في دوري الأبطال.

وقاد توتنهام إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال الموسم الماضي، حيث خسر أمام ليفربول، لكنه قال إنه ليس مندهشا من إثارة الشكوك حول منصبه بعد عدة مباريات سيئة.

وقال بوكيتينو "هذه هي كرة القدم ولست مندهشا. هذا شيء طبيعي. كرة القدم تتعلق بالانتصارات دائما. ما حدث بالأمس انتهى ونحن نطبق هذه الفلسفة هنا "نحن بحاجة للتفكير في تحقيق الانتصارات اليوم وغدا… إذا فكرت كثيرا في المستقبل ولم ننتصر، فإن هذه الشائعات لا تدهشني".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)