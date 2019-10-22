الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي ينهيان أزمة كوليبالي

أعلن النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، توصله لتسوية مع الأهلي المصري حول صفقة المهاجم سليمان كوليبالي القادم من ساحل العاج.

وقال النجم الساحلي إنه وقع اتفاق تسوية مع الأهلي حول كوليبالي الذي انضم لصفوفه في مايو/ ايار الماضي لمدة أربعة أعوام.

وانضم كوليبالي (25 عاما) للأهلي موسم 2016-2017 قبل أن يقرر السفر بشكل مفاجئ وعدم استكمال عقده رغم تألقه مع الفريق خلال فترة وجوده.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية فيما بعد فرض غرامة مالية كبيرة لصالح الأهلي بعد سفر المهاجم المفاجئ دون أسانيد مقنعة.

وعرض النجم الساحلي على الأهلي اقتراحات لتسوية وضع اللاعب الذي لم يشارك مع الفريق التونسي منذ التعاقد معه.

ويحتل النجم الساحلي المركز الخامس في ترتيب الدوري التونسي برصيد أربع نقاط.