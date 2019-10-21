صلاح ومحرز في القائمة قبل النهائية لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن أسماء الـ 30 لاعبا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

وضمت القائمة قبل النهائية إثنين عرب، هما المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أيضا.

وسيتم تسليم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وترشح للجائزة دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام، وزميله السابق فرينكي دي يونغ الذي انتقل مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة الإسباني.

ويوجد أيضا السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، والحارس الفرنسي هوغو لوريس لاعب توتنهام هوتسبير.

كما يوجد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا ضمن المرشحين للجائزة.

ونال مبابي جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، كما نال أيضا جائزة هداف الدوري الفرنسي، وحل ثانيا خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة في سباق الحذاء الذهبي الأوربي.

وفاز مبابي كذلك بجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب شاب في العالم العام الماضي.

وضمت قائمة المرشحين أيضا ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول، دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي، والألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة.

وانضم للسباق أيضا ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وزميله جورجينيو فينالدوم، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

كما يوجد ضمن المرشحين فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وزميله روبرتو فيرمينو، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وسون هيونغ مين لاعب توتنهام.

ويوجد بالقائمة أيضا ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ثنائي برشلونة، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وإيدين هازارد لاعب ريال مدريد، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، ورحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي، وأخيرًا الشاب جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.

يذكر أن التصويت لجوائز الكرة الذهبية أيضا يمر بمرحلتين.

الأولى: اختيار فريق من المحررين من مجلة فرانس فوتبول لقائمة مكونة من 30 مرشحًا، والذين يتم الإعلان عنهم اليوم.

الثانية: تختار لجنة تحكيم دولية مؤلفة من صحفي متخصص حسب كل دولة 5 مرشحين من القائمة المكونة من 30 لاعبا، ومن ثم يتم التصويت بمنح كل من المرشحين نقاط تقييم من 1 إلىـ 6.