مانشستر يونايتد يرفض عرضا من ولي العهد السعودي لشراء النادي

نقلت صحيفة ميرور البريطانية عن مصدر مطلع أن ملاك نادي مانشستر يونايتد رفضوا عرضا لشراء النادي بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني تقدم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

التفاصيل

يستعد نادي مانشستر يونايتد لعرض ثالث لشراء النادي من ولي العهد السعودي، الذي أبدى اهتماما كبيرا بشراء النادي العريق.

رفض ملاك النادي عرضين سابقين من ابن سلمان آخرهما كان بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (3.89 مليار دولار).

قالت عائلة غليزر مالكة النادي في المرتين إنها ليست مستعدة لبيع النادي بأي سعر.

لكن أحد الملاك وهو كيفين غليزر، والذي يملك 13٪ من أسهم النادي قيمتها 270 مليون جنيه إسترليني (350 مليون دولار)، أدرج أسهمه مؤخرا في بورصة نيويورك، ما يشير إلى إمكانية تغير رأي أسرة غليزر بشأن بيع النادي.

قبل الإعلان عن إدراج أسهم كيفين غليزر في بورصة نيويورك بلغ سعر سهم مانشستر يونايتد 15 دولارا، ارتفع إلى ما يقارب 16 دولارا يوم الجمعة، نتيجة الكشف عن اهتمام مستثمرين جدد به.

هذا يعني أن قيمة النادي السوقية الحالية تبلغ 2.64 مليار دولار.

تمثل هذه القيمة السوقية انخفاضا كبيرا عن التقييم السابق للنادي والذي وصل حاجز 3 مليارات جنيه إسترليني قبل اختيار النرويجي أولي غونار سولشاير لتدريب الشياطين الحمر بشكل دائم.

بلغ سعر السهم قبل تولي سولشاير تدريب النادي 20 دولارا.

يُعزى هذا الهبوط في سعر سهم النادى إلى الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به النادي من ذلك الحين، إلى جانب خسارته لإيرادات دوري أبطال أوربا.

تظل العلامة التجارية لليونايتد لها وزنها، حيث يعد من أهم الأندية في العالم.

خلفيات