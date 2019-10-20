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شاهد: يوفنتوس يعبر بولونيا بشق الأنفس

19/10/2019

بشق الأنفس وبفوز صعب 2 – 1 عبر يوفنتوس مواجهته مع ضيفه بولونيا بالأسبوع الثامن للدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم اليوفي بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19 وبعد سبع دقائق نجح بولونيا في إدراك التعادل عن طريق البرازيلي دانيلو لارانجييرا، وفي الدقيقة 54 تمكن البوسني ميرالم بيانيتش من إضافة هدف التعزيز والفوز ليوفنتوس.

بهذا الفوز رفع اليوفي رصيده إلى 22 نقطة، محتفظا بموقعه بالصدارة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند تسع نقاط.

جاءت البداية حذرة من الضيوف، بعدما اعتمد ميهايلوفيتش مدرب بولونيا، على إغلاق المساحات والإحكام الدفاعي، والتي منعت يوفنتوس تمامًا من صناعة أي فرصة في أول 13 دقيقة من المباراة.

وجاءت أول فرصة في المباراة ليوفنتوس بالدقيقة 15، بعدما وصلت الكرة إلى هيجواين على حدود المنطقة، ليسدد كرة قوية بين الخشبات الثلاثة إلا أن سكوروبسكي تصدى لها.

وتمكن رونالدو من افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول ليوفنتوس، بالدقيقة 19، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها أليكس ساندرو من أمام مرماه، لتصل إلى رابيو الذي حاول تمرير الكرة قبل أن يقطعها لاعب بولونيا بشكل خاطئ وتصل إلى الدون الذي توغل وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ونجح بولونيا في تعديل النتيجة في الدقيقة 26، بعد عرضية من الناحية اليمنى لمسها مباي بالرأس وتصل إلى دانيلو الذي سدد كرة صاروخية في شباك بوفون.

مع بداية الشوط الثاني، توغل رابيو ومر من لاعبين من فريق بولونيا، ليمرر كرة عرضية، نجح كرييتشي في إبعادها لركنية قبل أن تصل إلى هيجواين.

وتألق الحارس سكوروبسكي ومنع رونالدو من تسجيل ثاني أهدافه، بعد ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيسر بالدقيقة 52، قابلها رونالدو برأسية قوية في المرمى، أبعدها سكوروبسكي لركنية

وفي الدقيقة 54، تمكن ميراليم بيانيتش من إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد أخطاء دفاعية بالجملة داخل المنطقة من لاعبي بولونيا، انتهت بتسديدة ضعيفة من رونالدو ارتطمت بأقدام المدافع لترتد إلى بيانيتش الذي سدد كرة أرضية على يمين الحارس.

وأهدر أورسوليني فرصة خطيرة بطريقة غريبة، بعدما سدد بالاسيو تصويبة ارتطمت بأقدام دي ليخت، لتصل لأورسوليني أمام مرمى بوفون، ويسددها اللاعب بطريقة غريبة خارج المرمى.

ورفض حكم اللقاء منح بولونيا ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد دي ليخت مدافع يوفنتوس داخل منطقة الجزاء بعد أن لجأ لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 94، أهدر لاعبوا بولونيا فرصة تعديل النتيجة بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة، لتعود إلى مباي الذي سدد الكرة وأبعدها بوفون لركنية، وينهي معها الحكم اللقاء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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