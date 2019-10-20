البث الحي
رياضة

شاهد: مانشستر يونايتد يوقف قطار انتصارات ليفربول في "البريميرليغ"

20/10/2019

أوقف فريق مانشستر يونايتد، الأحد، قطار انتصارات ليفربول في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليفربول بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وتمكن مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ماركوس راشفورد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ليفربول من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

ومع حلول الدقيقة 85 أدرك آدم لالانا هدف التعادل لليفربول ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)