شاهد: مانشستر يونايتد يوقف قطار انتصارات ليفربول في "البريميرليغ"

أوقف فريق مانشستر يونايتد، الأحد، قطار انتصارات ليفربول في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليفربول بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وتمكن مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ماركوس راشفورد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ليفربول من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

ومع حلول الدقيقة 85 أدرك آدم لالانا هدف التعادل لليفربول ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.