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رئيس الزمالك المصري: لن ألعب في قطر خشية اختطاف اللاعبين

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
20/10/2019

رفض رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور خوض مباراة كأس السوبر الأفريقية مع نادي الترجي التونسي المقررة في دولة قطر، وقال إنه يخشى اختطاف لاعبيه وأخذهم أسرى.

تصريحات منصور جاءت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج رياضي مصري على قناة "الحدث اليوم" الخاصة.

تصريحات منصور
  • مستعد للعب المباراة في تونس على ملعب الترجي.
  • الزمالك لن يذهب إلى قطر بأي شكل حتى لو هبط الفريق إلى الدرجة الثالثة.
  • لنا ثلاثة أعداء: إسرائيل وقطر وتركيا.
  • لن أرمي بالفريق إلى التهلكة وقطر هي التهلكة.
  • نخشى ارتكاب حماقة مع أولادنا في قطر.
  • هل من المنطق أن أقوم بإرسال لاعبي الزمالك لقطر من أجل كأس السوبر وبعد ذلك أجدهم أسرى.
  • لو السماء انطبقت على الأرض لن ألعب في قطر.
  • على الاتحاد الأفريقي أن يفيق وإلا سيكون هناك رد فعل لا يقدر عليه.
  • إذا كان الاتحاد الأفريقي يريد افتعال مشكلة فيا أهلا بالمشاكل.
  • جهزنا خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لرفض لعب مباراة السوبر في قطر لأسباب رياضية وسياسية.
خلفيات
  • من المقرر أن يواجه الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية نادي الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، على لقب السوبر الأفريقي.
  • لم يجر تحديد الموعد الرسمي للمباراة، بينما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن المباراة ستلعب في قطر.
  • لم يصدر رد رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اعتراض الزمالك لكن موقع "في الجول" الرياضي نقل، الأحد، عن مصدر في الاتحاد الأفريقي قوله: "أرسلنا خطابا للاتحاد القطري حددنا فيه موعدين لإقامة السوبر في يناير" دون أن يتطرق لاعتراض الزمالك.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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