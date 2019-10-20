رئيس الزمالك المصري: لن ألعب في قطر خشية اختطاف اللاعبين

رفض رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور خوض مباراة كأس السوبر الأفريقية مع نادي الترجي التونسي المقررة في دولة قطر، وقال إنه يخشى اختطاف لاعبيه وأخذهم أسرى.

تصريحات منصور جاءت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج رياضي مصري على قناة "الحدث اليوم" الخاصة.

تصريحات منصور

مستعد للعب المباراة في تونس على ملعب الترجي.

الزمالك لن يذهب إلى قطر بأي شكل حتى لو هبط الفريق إلى الدرجة الثالثة.

لنا ثلاثة أعداء: إسرائيل وقطر وتركيا.

لن أرمي بالفريق إلى التهلكة وقطر هي التهلكة.

نخشى ارتكاب حماقة مع أولادنا في قطر.

هل من المنطق أن أقوم بإرسال لاعبي الزمالك لقطر من أجل كأس السوبر وبعد ذلك أجدهم أسرى.

لو السماء انطبقت على الأرض لن ألعب في قطر.

على الاتحاد الأفريقي أن يفيق وإلا سيكون هناك رد فعل لا يقدر عليه.

إذا كان الاتحاد الأفريقي يريد افتعال مشكلة فيا أهلا بالمشاكل.

جهزنا خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لرفض لعب مباراة السوبر في قطر لأسباب رياضية وسياسية.

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