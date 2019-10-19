شاهد: ميسي يبدع ويقود برشلونة للفوز على إيبار بثلاثية

واصل ليونيل ميسي ابداعاته الكروية وقاد برشلونة إلى فوز مهم وكبير خارج الأرض على إيبار بثلاثية نظيفة.

أحرز الفرنسي أنطونيو غريزمان الهدف الأول في الدقيقة 13، فيما أحرز ميسي الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث للأورغواياني لويس سوايرز في الدقيقتين 58 و66.

بهذا الفوز يكون برشلونة قد حقق الانتصار السادس له هذا الموسم، والرابع على التوالي، وارتفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما توقف رصيد إيبار عند تسع نقاط.

بدأت المباراة بهجوم قوي مبكر للبارسا، وكاد ميسي يحرز هدفا قبل أن تمر الدقيقة الأولى عندما انفرد بالمرمى لكن الحكم أوقفه للتسلل، بعدها سدد لويس سواريز كرة من مسافة بعيدة خرجت بعيدا عن المرمى. في المقابل رد إيبار بهجمة في الدقيقة السابعة عن طريق بيدرو ليون الذي سدد فوق العارضة.

وفي الدقيقة 13 أرسل الفرنسي لينغالت كرة طويلة عابرة للقارات، انفرد على إثرها مواطنه غريزمان بالمرمى، مستفيدا من ارتباك المدافع أربيلا وسقوطه على الأرض، ليودع الكرة بيسراه على يمين الحارس ماركو دميتروفيتش محزرا الهدف الأول لبرشلونة.

وفي الشوط الثاني واصل البارسا ضغطه المكثف ونجح الثلاثي (ميسي- سوايرز- غريزمان) في تشكيل خطورة دائمة على مرمى إيبار، وفي الدقيقة 58 تبادل الثلاثي الخطير الكرة لتصل في النهاية إلى ميسي ليحرز منها الهدف الثاني.

بعدها بخمس دقائق، وفي الدقيقة 66، يهدي ميسي تمريرة رائعة ينفرد على إثرها سوايرز ويحرز منها الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.