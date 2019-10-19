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شاهد: مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس بأداء باهت

19/10/2019

بفوز مرض، لكن بأداء غير مقنع، استعاد مانشستر سيتي انتصاراته بالتغلب على مضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

أحرز الهدفين غابرييل خيسوس وديفيد سيلفا في الدقيقتين 39 و41، ليرتفع رصيد السيتي إلى 19 نقطة محتفظا بموقعه في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر المسابقة برصيد 24 نقطة، فيما بقي كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

لم يقدم مانشستر سيتي العرض المأمول منه حيث افتقدت خطوط الفريق للترابط، وغاب عن اللاعبين الانسجام، وغلب على الأداء العشوائية خاصة في بناء الهجمات.

لكن الأداء لم يكن مطلوبا بقدر احتياج الفريق للفوز ونقاط المباراة الثلاثة حتى يعوض هزيمته التي تلقاها في الجولة السابقة أمام وولفرهامبتون، وحتى يبقي على فرصته في الحفاظ على لقبه بطلا للدوري.

المصدر : وكالات
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