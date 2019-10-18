شاهد: باريس سان جيرمان يقسو على نيس برباعية

واصل باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه نيس بأربعة أهداف لهدف بالجولة العاشرة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز أهداف باريس سان جيرمان الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (هدفين) في الدقيقتين 15 و21، والفرنسي كيليان إمبابي في الدقيقة 88 والأرجنتيني إيكاردي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما أحرز إغناتيوس غانغو هدف نيس الوحيد في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة ليواصل العزف منفردا على القمة بفارق خمس نقاط عن نانت صاحب المركز الثاني الذي يخوض مباراة سهلة، السبت، أمام مضيفه ميتز صاحب المركز الأخير.

جاءت المباراة سريعة وحماسية، تفوق فيها باريس سان جيرمان لا سيما في الشوط الأول الذي كان نجمه الأول دي ماريا الذي نجح في إحراز هدفين مبكرين.

وفي الشوط الثاني نجح نيس في مبادلة ضيفه الضغط والهجوم وتمكن من تضييق الفارق إلى هدف واحد.

لكن عاد (البي إس جي) لفرض سيطرته على مجريات اللعب مرة ثانية بعد أن طرد الحكم فرونسوا ليتيزكي إثنين من لاعبي نيس في الدقيقة 77 ليكمل نيس المباراة بتسعة لاعبين.

واستثمر لاعبو باريس سان جيرمان تفوقهم العددي، في تكثيف الهجوم على مرمى صاحب الأرض، وساهم مبابي العائد من الإصابة في زيادة القوة الهجومية للنادي الباريسي، وتمكن مبابي من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 88 ، فيما أحرز إيكاردي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.