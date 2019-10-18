برشلونة وريال مدريد يوافقان رسميا على تأجيل الكلاسيكو

أصدر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بيانين رسميين يؤكدان فيهما موافقتهما على إقامة مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في موعده الجديد يوم 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

يأتي هذا ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، تأجيل المباراة التي كانت مقررة في 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري ضمن منافسات الدوري.

وذكر برشلونة في بيانه:"قام النادي بإبلاغ لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بقراره بعدم الموافقة على لعب مباراة الكلاسيكو بملعب سانتياجو برنابيو، مثلما اقترحت رابطة الدوري".

وأضاف البيان:"كانت رغبة النادي هي اللعب بملعب كامب نو يوم 26 من الشهر الجاري، وهو الموعد والتاريخ اللذين تمت الموافقة عليهما مسبقا، وتم إبلاغ لجنة المسابقات بهذا الأمر كتابيا".

وأكد البيان:" النادي لديه ثقة مطلقة في سلوك أعضائه ومشجعيه الذين يعبرون عن أنفسهم دائما بأسلوب مثالي في كامب نو".

وتابع البيان:"ومع ذلك، بعد أن تلقى النادي قرار لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل المباراة بسبب (الظروف الاستثنائية) ونظرا لأنه يقع على عاتق النادي الموافقة على موعد جديد للمباراة قبل يوم الاثنين، فإن النادي يقترح إقامتها يوم 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل".

واختتم النادي بيانه:" يأسف النادي للإزعاج الذي قد يسببه هذا التأجيل للأعضاء والمشجعين، والآن بدأت الخطوات الضرورية لإعادة الأموال للجماهير التي قامت بشراء التذاكر بداية من يوم الاثنين المقبل".

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه ريال مدريد بيانا يؤكد فيه موافقته على الموعد المقترح لإقامة المباراة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت:"في ضوء قرار لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل المباراة التي كان مقررا إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري أمام برشلونة، وأن القرار اشترط موافقة الناديين على موعد جديد، يود ريال مدريد أن يبلغ أن الموعد المقترح من قبل الناديين هو 18 ديسمبر/كانون أول".