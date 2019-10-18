إسبانيا: تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد بسبب الأزمة في كتالونيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى والتي كانت مقررة يوم 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري‭ ‬بسبب مخاوف أمنية.

تأجيل لقاء القمة

بعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونيا، طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد للمباراة، ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب اليوم.

أعلن الاتحاد في بيان اليوم الجمعة تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد والتي كانت مقررة يوم 26 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بسبب مخاوف أمنية والتوتر السياسي في كتالونيا.

اتخذ الاتحاد الإسباني قرار تأجيل المباراة التي كانت مقررة على ملعب (كامب نو) معقل فريق برشلونة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به.

ذكر بيان أصدره الاتحاد الإسباني "على برشلونة وريال مدريد الاتفاق بشأن موعد جديد للمباراة، قبل 21 تشرين أول/أكتوبر الجاري.. وإن لم يحدث، فسيتحدد الموعد الجديد من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد."

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اقترح يوم الأربعاء الموافق 18 من ديسمبر/كانون أول موعدا جديدا للكلاسيكو، على ملعب كامب نو.

ذكرت تقارير إخبارية في إسبانيا أن الناديين سيوافقان على هذا الموعد، لكنه قوبل بمعارضة من قبل رابطة الدوري الإسباني في ظل إقامة مباريات ببطولة كأس ملك إسبانيا في يوم الأربعاء.

مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونيا

التوتر السياسي