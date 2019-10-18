إسبانيا: تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد بسبب الأزمة في كتالونيا
18/10/2019
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى والتي كانت مقررة يوم 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب مخاوف أمنية.
تأجيل لقاء القمة
بعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونيا، طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد للمباراة، ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب اليوم.
أعلن الاتحاد في بيان اليوم الجمعة تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد والتي كانت مقررة يوم 26 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بسبب مخاوف أمنية والتوتر السياسي في كتالونيا.
اتخذ الاتحاد الإسباني قرار تأجيل المباراة التي كانت مقررة على ملعب (كامب نو) معقل فريق برشلونة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به.
ذكر بيان أصدره الاتحاد الإسباني "على برشلونة وريال مدريد الاتفاق بشأن موعد جديد للمباراة، قبل 21 تشرين أول/أكتوبر الجاري.. وإن لم يحدث، فسيتحدد الموعد الجديد من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد."
كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اقترح يوم الأربعاء الموافق 18 من ديسمبر/كانون أول موعدا جديدا للكلاسيكو، على ملعب كامب نو.
ذكرت تقارير إخبارية في إسبانيا أن الناديين سيوافقان على هذا الموعد، لكنه قوبل بمعارضة من قبل رابطة الدوري الإسباني في ظل إقامة مباريات ببطولة كأس ملك إسبانيا في يوم الأربعاء.
التوتر السياسي
اندلعت المظاهرات في إقليم كتالونيا منذ خمسة أيام، أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونيا، وذكرت شرطة الإقليم أنها اعتقلت 16 شخصا فى أنحاء متفرقة من الإقليم بينما قال مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم إسعاف 42 شخصا من إصابات.
في خامس أيام الاحتجاجات احتشد المئات من المؤيدين للاستقلال في مسيرات بمختلف أنحاء كتالونيا مرددين شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين" اليوم الجمعة ومن المتوقع وصول المسيرات إلى العاصمة برشلونة في وقت لاحق.
يتوقع تدفق مئات الآلاف من المؤيدين للاستقلال من مختلف أنحاء الإقليم في شمال شرق إسبانيا على برشلونة اليوم الجمعة بعدما دعت النقابات العمالية إلى إضراب عام في اليوم الخامس من الاحتجاجات بعد سجن تسعة قياديين انفصاليين.
يتصاعد التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ يوم الإثنين حين قضت المحكمة العليا الإسبانية بسجن تسعة من السياسيين والنشطاء لمدد تصل إلى 13 عاما لدورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عام 2017.
مضى الزعماء المؤيدون للاستقلال في إجراء استفتاء عام 2017 على الرغم من أن المحاكم الإسبانية اعتبرته غير قانوني وأعقب ذلك إعلان انفصال الإقليم عن إسبانيا، وردت مدريد بفرض سيطرتها على إدارة الإقليم ومحاكمة المنشقين.