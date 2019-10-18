أفضل 5 صفقات كروية في الدوريات الأوربية (الدوري الإيطالي)

أقيم حتى الآن عدد كاف من المباريات بالدوريات الأوربية الكبرى، وهو ما يعطي الفرصة لتقييم الصفقات الجديدة التي ضمتها الأندية المختلفة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

في هذه السلسة نلقي الضوء على أفضل خمس صفقات في كل دوري من الدوريات الأوربية الكبرى والتي تضم خمسة دوريات هي الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي، على أن يكون تقييمنا لكل لاعب بناء على حجم مشاركاته مع ناديه، وقدرته على إحراز الأهداف وصناعتها أو التصدي إليها ومنعها في حالة المدافعين وحراس المرمى.

في الحلقة السابقة تحدثنا عن الدوري الفرنسي، واليوم يتجدد الحديث عن الدوري الإيطالي، والذي شهد هذا الموسم العديد من الصفقات الكبيرة، وعلى رأسها صفقة المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت الذي انتقل إلى نادي يوفنتوس قادما من أياكس الهولندي مقابل 75 مليون يورو، وكذلك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انضم لصفوف انترناسيونالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو.

وعلى الرغم من الصفقات العديدة التي شهدها الدوري الإيطالي والتي جاوزت المائتي صفقة بين الشراء الكامل والإعارة، إلا أن المردود حتى الآن لم يرق للمستوى المأمول، حيث لم تنجح معظم الصفقات في أخذ أماكن اللاعبين القدامى إلا في حدود قليلة جدا لم تتعد اللاعب أو الإثنين، وهو ما لمسناه ونحن نبحث في بيانات وأرقام ومستويات لاعبي الأندية المختلفة.

فعلى عكس الدوري الفرنسي الذي نجحت صفقاته الجديدة في إثبات وجودها سريعا، جاءت صفقات الدوري الإيطالي دون المستوى المطلوب منها، وفي السطور القادمة نلقي الضوء على أفضل خمس منها.

5 – جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي

هو لاعب إيطالي مواليد 4 أغسطس / أب 1993 يلعب بخط الدفاع حيث يشغل مركز الظهير الأيمن، انضم إلى نابولي قادما من نادي إمبولي الإيطالي مقابل 8 ملايين يورو.

شارك في ست مباريات من سبع خاضها الفريق حتى الآن بواقع 540 دقيقة، وقد نجح في إحراز هدف من أصل 18 أحرزها الفريق.

يمتاز لورينزو بالقوة الجسمانية والسرعة وإجادة الأدوار الهجومية بجانب مهامه الدفاعية، ويجيد اللعب بكلتا القدمين، وهو ما يجعله قادر على اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر على حد سواء.

تألق لورينزو في أكثر من مباراة هذا الموسم لكن أفضلها كان أمام يوفنتوس بالأسبوع الثاني والتي انتهت بفوز يوفنتوس 4 – 3 وكان هو صاحب الهدف الثاني لفريقه.

جيوفاني دي لورينزو

4 – إيريك بولغار لاعب فيورنتينا

لاعب تشيلي الجنسية مواليد 15 يناير/ كانون الثاني 1994، يشغل مركز الوسط، انضم إلى فيورنتينا قادما من بولونيا الإيطالي مقابل 9.5 مليون يورو.

شارك في جميع مباريات فريقه حتى الأسبوع السابع، ونجح في إحراز 3 أهداف من أصل 12 هدفا أحرزها الفريق حتى الأسبوع السابع.

أكثر ما يميز بولغار هو النزعة الهجومية دون الإخلال بمهامه بخط الوسط، وهو لاعب سريع وقوي، يجيد التحرك بين الخطوط والتمركز الجيد، وبالإضافة لمهاراته العالية في التسديد على المرمى فهو يجيد ضربات الرأس ويساعده طول قامته – 187 سنتيمترا – ورشاقته في الارتقاء العالي وإحراز الأهداف من ضربات الرأس.

3 – أندريا بيتانيا لاعب سبال

لاعب إيطالي الجنسية مواليد 30 يونيو/ حزيران 1995 يلعب في مركز الهجوم، اشتراه سبال من نادي أتالانتا مقابل 12 مليون يورو.

لعب الموسم الماضي ضمن صفوف سبال أيضا ولكن على سبيل الإعارة، وبعد نجاحه مع الفريق الموسم الماضي قرر النادي شراءه بشكل نهائي.

شارك الموسم الماضي في جميع مباريات الفريق – 36 مباراة – بواقع 3043 دقيقة أي بمعدل 85 دقيقة في كل مباراة، ونجح الموسم الماضي في إحراز 16 هدفا من أصل 44 هدفا أحرزها الفريق.

واصل هذا الموسم تألقه مع الفريق، حيث شارك في جميع المباريات – 7 مباريات – لعبها كلها كاملة باستثناء مباراة وحيدة تم استبداله فيها بعد الشوط الأول، وهي المباراة التي كانت أمام بارما وانتهت بفوز سبال بهدف نظيف كان هو صاحب الهدف.

بيتانيا تألق في معظم المباريات التي شارك فيها، ونجح في إحراز ثلاثة أهداف من أصل ستة أحرزها سبال حتى الجولة السابعة.

أندريا بيتانيا

2 – ستيفانو سينسي لاعب إنترناسيونالي

لاعب إيطالي مواليد 5 أغسطس/ أب 1995 يقوم بدور لاعب المحور بوسط الملعب شارك في كل مباريات الفريق السبع حتى الآن.

انضم لصفوف الإنتر قادما من ساسولو على سبيل الإعارة.

نجح في كسب ثقة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في وقت قصير، وبالرغم استبداله في معظم المباريات إلا أنه نجح في إحراز 3 أهداف من أصل 14 سجلها إنترناسيونالي في 7 مباريات حتى الآ.

يتمتع سينسي بالعديد من المهارات التي يحتاجها من يشغل نفس مركزه بوسط الملعب، من سرعة ورشاقة وقدرة على المراوغة، والتسديد على المرمى، ويساعده جسمه الضئيل على سهولة المرور من المنافسين والإفلات من الرقابة.

ستيفانو سينسي

1 – ماتيس دي ليخت لاعب يوفنتوس

لاعب هولندي مواليد 12 أغسطس / أب 1999 يشغل مركز قلب الدفاع، انضم إلى يوفنتوس قادما من أياكس الهولندي في صفقة هي الأكبر بالدوري الإيطالي هذا الموسم بلغت 75 مليون يورو.

اللاعب كان محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة، وهو ما جعل سعره يصل لهذا الرقم الكبير.

لم يشارك دي ليخت في مباريات يوفنتوس من الأسبوع الأول، حيث كان من الصعب أن يأخذ مكان أحد الإثنين المخضرمين كلليني أو بونوتشي، إلا أن الإصابة التي تعرض لها كلليني عقب المباراة الأولى أمام بارما جاءت في مصلحته، حيث تم الدفع به بجوار بونوتشي.

وبالرغم من صغر سنه إلا أنه نجح في تثبيت أقدامه وكسب ثقة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الذي قرر الاعتماد عليه بشكل أساسي في كل المباريات المهمة والصعبة بما في ذلك مباريات دوري أبطال أوربا، حيث دفع به في مباراتي أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن.

يتمتع دي ليخت بالعديد من المهارات التي يتطلبها مركز قلب الدفاع وعلى رأسها السرعة والقوة وحسن التوقع والرقابة اللصيقة للمهاجمين.

ماتيس دي ليخت