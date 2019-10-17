صنع 12 هدفا بموسم واحد.. أرنولد مدافع ليفربول يدخل "غينيس"

بالإضافة إلى الرقم القياسي قدم أرنولد أداءً لافتًا في الموسم الماضي، ما أهله ليصبح ضمن تشكيلة أفضل لاعبي الموسم في الدوري الإنجليزي.
لكن أشهر الأهداف التي صنعها أرنولد في الموسم الماضي لم يكن في الدوري ولكن في دوري أبطال أوربا، والذي جاء خلال فوز ليفربول على نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي جرت بينهما في الدور نصف النهائي في دوري الأبطال وانتهت بفوز ليفربول 4 – صفر في مباراة العودة، بعد أن خسر صفر – 3 في الذهاب.
كان أرنولد على وشك ترك الركنية ليلعبها زميله شيردان شاكيري لكنه لاحظ عدم انتباه لاعبي برشلونة فعاد سريعًا ونفذ الركنية التي أحرزها زميله ديفوك أوريغي، ليحجز ليفربول مكانه في نهائي دوري الأبطال.