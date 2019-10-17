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صنع 12 هدفا بموسم واحد.. أرنولد مدافع ليفربول يدخل "غينيس"

أرنولد صنع 12 هدفًا في موسم واحد
أرنولد صنع 12 هدفًا في موسم واحد
17/10/2019

دخل مدافع نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي، ترينت أليكساندر أرنولد، موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بصناعته أكبر عدد من الأهداف لمدافع في موسم واحد بدوري كرة القدم الإنجليزي.

أعلى عدد أهداف
  • موسوعة غينيس قالت إن أرنولد (21 عامًا) صنع 12 هدفًا خلال موسم 2018-2019، وهو أعلى عدد من الأهداف يصنعها مدافع في موسم واحد في الدوري الإنجليزي.
  • أرنولد صنع 16 هدفًا في جميع مسابقات الموسم الماضي، من بينها 12 في الدوري الإنجليزي.
  • كان الرقم القياسي السابق مسجلًا باسم مدافعي إيفرتون أندي هيتشكليف (موسم 1994-1995) ولايتون باينز (موسم 2010-2011) بصناعة 11 هدفًا لكل منهما.
  • أرنولد حقق الرقم القياسي بفارق هدف واحد عن زميله في الفريق أندي روبرتسون الذي صنع 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوربا.

أداء لافت
  • بالإضافة إلى الرقم القياسي قدم أرنولد أداءً لافتًا في الموسم الماضي، ما أهله ليصبح ضمن تشكيلة أفضل لاعبي الموسم في الدوري الإنجليزي.
  • لكن أشهر الأهداف التي صنعها أرنولد في الموسم الماضي لم يكن في الدوري ولكن في دوري أبطال أوربا، والذي جاء خلال فوز ليفربول على نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي جرت بينهما في الدور نصف النهائي في دوري الأبطال وانتهت بفوز ليفربول 4 – صفر في مباراة العودة، بعد أن خسر صفر – 3 في الذهاب.
  • كان أرنولد على وشك ترك الركنية ليلعبها زميله شيردان شاكيري لكنه لاحظ عدم انتباه لاعبي برشلونة فعاد سريعًا ونفذ الركنية التي أحرزها زميله ديفوك أوريغي، ليحجز ليفربول مكانه في نهائي دوري الأبطال.
أرنولد حقق أعلى عدد من الأهداف لمدافع في موسم واحد (غينيس)
المصدر : الجزيرة مباشر
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