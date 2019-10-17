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بعد غيبوبة دامت 4 أيام.. وفاة ملاكم أمريكي بالضربة القاضية [فيديو]

17/10/2019

لقي ملاكم أمريكي مصرعه، جراء ضربة قاضية وجهها إليه خصمه خلال مباراة احترافية أقيمت السبت الماضي، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس، أن باتريك داي، توفي أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته، بعد غيبوبة دامت أربعة أيام.

ونقل داي (27 عاما) فورا إلى المستشفى بعدما وجّه إليه تشارلز كونويل، ضربات قوية ومتتالية قضت عليه.

ولم ينجح الأطباء في إنقاذ "داي" رغم خضوعه لجراحة فورية في المخ عقب هزيمته.

بدوره، خاطب كونويل، الذي تسببت ضربته القاضية في المأساة، عبر تغريدة على تويتر "داي" قائلا: "لم أقصد أن يحدث هذا أبدا لك، أردت فقط الفوز".

ورحل "داي" بعد مسيرة كللها بعدد من الألقاب الدولية والمحلية في رياضة الملاكمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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