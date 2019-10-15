تركيا تدعو يويفا للتعقل بشأن التحقيق حول تحية عسكرية لمنتخبها

قال الاتحاد الأوربي للقدم (اليويفا) إنه يحقق في أداء لاعبي المنتخب التركي التحية العسكرية تضامنا مع عملية "نبع السلام" في سوريا في مباراتين للمنتخب ضمن تصفيات أوربا 2020.

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الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا" قال،الثلاثاء، إنه يحقق في وجود "سلوك سياسي استفزازي محتمل" من قبل اللاعبين خلال المباراة التي أقيمت في باريس، أمس الإثنين، ومباراة أخرى أمام ألبانيا في تصفيات بطولة أوربا 2020 في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

أوليفييه جيرو تقدم لفرنسا في الدقيقة 75 قبل أن يدرك كان ايهان التعادل بعدها بست دقائق. واصطف زملاؤه في الفريق أمام الجمهور وأدوا التحية العسكرية.

بعد مباراة ألبانيا الأسبوع الماضي، نشر الاتحاد التركي لكرة القدم صورة للاعبي المنتخب والفريق الفني وهم يؤدون التحية العسكرية داخل غرفة الملابس وكتب معلقا إن الفريق "يهدي هذا الانتصار لجنودنا الشجعان ولأرواح الشهداء".

Ay-Yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti. 🇹🇷 pic.twitter.com/NNZKlnnWga — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) October 11, 2019

وزير الرياضة التركي محمد قصاب أوغلو دعا اليويفا إلى "التصرف بتعقل"، ودافع عن طريقة احتفال منتخب بلاده قائلا إن اليويفا يتبع معايير مزدوجة عندما يفتح تحقيقا بهذا الشأن رغم أنه لم يفعل الأمر ذاته عندما قام انطوان غريزمان مهاجم فرنسا بأداء التحية للرئيس ايمانويل ماكرون.