هدف حمدي فتحي يحفظ ماء وجه الفراعنة أمام بوتسوانا

بهدف نظيف حفظ المنتخب المصري ( الفراعنة ) ماء الوجه أمام ضيفه المتواضع بوتسوانا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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