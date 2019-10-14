باريس سان جيرمان يفقد نيمار 4 أسابيع

قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين إن مهاجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.

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