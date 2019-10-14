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باريس سان جيرمان يفقد نيمار 4 أسابيع

البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان
البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان
14/10/2019

قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين إن مهاجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.

التفاصيل 
  • أضاف سان جيرمان في بيان "نيمار خضع لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر اليوم وسيخضع لفحص طبي شامل خلال ثمانية أيام لكن من المتوقع تأخر عودته للملاعب لمدة أربعة أسابيع حسب تطورات حالته".
  • أصيب نيمار خلال تعادل البرازيل 1-1 مع نيجيريا وديا في سنغافورة أمس الأحد.
  • سيغيب نيمار عن مباراتي فريقه بدوري أبطال أوربا أمام كلوب بروج البلجيكي الأسبوع المقبل ويوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
المصدر : رويترز
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