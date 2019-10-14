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المظاهرات تهدد كلاسيكو إسبانيا

14/10/2019

ذكرت صحف إسبانية أن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد القادم بملعب الكامب نو والمقرر في 26 من أكتوبر/ تشرين الأول، مهدد بالإلغاء بسبب أنباء عن خروج مظاهرات لمواطني كتالونيا في هذا اليوم.

التفاصيل 
  • وذكرت صحيفة" أس" الإسبانية أن المحكمة العليا الإسبانية أصدرت كانت قد أصدرت قرارا بسجن عدد من القادة والزعماء الانفصاليين الكتالونيين إثر مشاركتهم في محاولة استقلال فاشلة منذ قرابة العامين.
  • وبعد خروج هذا الحكم إلى النور أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا شجب فيه هذا الحكم ودعا إلى الجلوس على مائدة الحوار والمفاوضات مشيرا إلى أن السجن ليس هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف.
  • وكان من المتوقع أن يثير هذا الحكم أزمة كبيرة داخل الإقليم الكتالوني، ويبدو أننا أمام أزمة سياسية حقيقية، إذ دعا عدد من الفصائل والروابط والهيئات إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أي يوم إقامة المباراة التي تجمع برشلونة بريال مدريد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.
  • مواجهة الكلاسيكو القادمة ستحدد كثيرا من ملامح المنافسة بين البارسا والريال في المرحلة القادمة، فالفريقان يتصارعان على القمة، ففوز برشلونة يصعد به للصدارة للمرة الأولى هذا الموسم بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، أما فوز الأخير فيجعله يواصل انفراده بالقمة والابتعاد عن البارسا بفارق خمس نقاط، أما التعادل فيحفظ الفارق الحالي بين الفريقين وهو تقدم الريال على البارسا بنقطتين، حيث الريال في الصدارة الآن برصيد 18 نقطة، والبارسا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
خلفيات
  •  الكلاسيكو القادم يحمل رقم 179 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني.
  • وسبق أن التقى الفريقان 178 مرة، تساوى فيها الفريقان في مرات الفوز برصيد 72 مباراة لكل فريق، وتعادلا في باقي المواجهات وعددها 34 مرة.
  • وكان برشلونة قد فاز في مواجهتي الموسم الماضي ذهاب وإيابا، ففي الدور الأول فاز برشلونة على الريال ملعب سانتياغو بيرنابيو بخمسة أهداف مقابل هدف، وفي الدور الثاني بالكامب نو فاز بهدف نظيف.
المصدر : وكالات
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