شاهد: لعنة المباريات الودية تطارد نيمار

لم يكد نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي يهنأ بعودته من الإصابة التي تعرض لها في يونيو/حزيران الماضي وأبعدته عن الملاعب عدة أشهر حتى عاودته إصابة جديدة.
التفاصيل
- تعرض نيمار للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام نيجيريا الأحد، وهي المباراة الودية التي أقيمت بسنغافورة وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.
- تعرض نيمار للإصابة في الدقيقة 12 ليخرج من الملعب وينزل بدلا منه كوتينيو.
- ويبدو أن لعنة المباريات الودية أصبحت تطارد نيمار حيث تعرض للإصابة في مباراتين وديتين في أقل من ستة أشهر.
- الإصابة الأولى كانت أمام المنتخب القطري في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتعرض فيها نيمار لتمزق في أربطة الكاحل، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر.
- أما الإصابة الثانية فهي التي تعرض لها اليوم أمام نيجيريا وهي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسري، ومن المنتظر أن تبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن أسبوعين.