شاهد: لعنة المباريات الودية تطارد نيمار

لم يكد نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي يهنأ بعودته من الإصابة التي تعرض لها في يونيو/حزيران الماضي وأبعدته عن الملاعب عدة أشهر حتى عاودته إصابة جديدة.

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