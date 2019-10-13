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شاهد: النرويج تنتزع نقطة قاتلة من إسبانيا في تصفيات "يورو 2020"

12/10/2019

انتزع المنتخب النرويجي نقطة غالية بالتعادل مع ضيفه الإسباني بهدف لكل منهما في الجولة السابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020

ونجح المنتخب الإسباني في التقدم بهدف عن طريق ساول نيغويز، إلا أن المنتخب النرويجي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 90 من ضربة جزاء سجلها جوشوا كينغ.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب السويدي مضيفه المالطي برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها ماركوس دانيالسون في الدقيقة 11، و سيباستيان لارسون من ضربتي جزاء في الدقيقتين 58 و71، و اندريه اغيوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

وكان منتخب رومانيا قد فاز في وقت سابق اليوم على جزر فاروه بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق خمس نقاط عن السويد، وجاءت رومانيا ثالثة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النرويج، واحتلت مالطة المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وأخيرًا جزر فاروه بلا رصيد من النقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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