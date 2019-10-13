شاهد: المنتخب السعودي في فلسطين للمرة الأولى في تاريخه

وصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى رام الله – الأحد – في زيارة هي الأولى من نوعها في التاريخ، وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل.

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