شاهد: المنتخب السعودي في فلسطين للمرة الأولى في تاريخه

وصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى رام الله – الأحد – في زيارة هي الأولى من نوعها في التاريخ، وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل.
التفاصيل
- تأتي المباراة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
- وكان الاتحاد السعودي قد وافق في وقت سابق هذا الشهر على طلب الاتحاد الفلسطيني بخوض مواجهة المنتخبين في رام الله وليس في أي بلد أخر.
- واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمكتبه في رام الله ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي للعبة وعددا من أعضاء المنتخب الذي وصل للمدينة عبر الأردن وذلك بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
- وقال عباس للصحفيين "هذه الزيارة تاريخية ونعتز بها وتجسد العلاقة التاريخية بين الجانبين".
- وأكد المسحل سعادته بالزيارة قائلا: "اليوم حدث تاريخي بالفعل ونحن سعداء للغاية بأن المنتخب الفلسطيني بدأ يحتضن مبارياته في ملعبه ونعد بأن تكون المباراة أشبه بالاحتفالية. نتطلع للتعاون بما يخدم مصلحة الكرة الفلسطينية".
- وتتصدر السعودية المجموعة الرابعة في التصفيات، التي تضم أيضا سنغافورة واليمن وأوزبكستان، بأربع نقاط من مباراتين بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الفلسطيني.
- ويتأهل المتصدر إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر بالإضافة إلى كأس آسيا في الصين.
- وتعادلت السعودية 2-2 مع اليمن قبل أن تهزم ضيفتها سنغافورة 3- صفر يوم الخميس الماضي بينما فاز المنتخب الفلسطيني 2-صفر على أوزبكستان ثم خسر 1 – 2 من سنغافورة.