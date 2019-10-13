شاهد: الأزوري يقتنص بطاقة التأهل ليورو 2020 بهدفين في اليونان

اقتنص المنتخب الإيطالي (الأزوري) بطاقة التأهل لنهائيات أمم أوربا (يورو 2020) بفوزه المستحق على ضيفه اليوناني بهدفين نظيفين.

أحرز الهدفين كل من جورجينو في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، وبيرنارديسكي في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 21 نقطة وضمن التأهل للنهائيات، ولايزال باق له بالتصفيات ثلاث مباريات ستكون نتائجها تحصيل حاصل بالنسبة له.

قدم المنتخب الإيطالي عرضا قويا وكان هو الأجدر والأحق بالفوز.

ونجح المنتخب اليوناني في الصمود أمام الهجوم الإيطالي معظم فترات المباراة، إلى أن ارتكب أندرياس بوشالاكيس لاعب الوسط خطأ ساذجا بلمس الكرة باليد داخل المنطقة لم يتردد الحكم الروسي سيرجي كاراسيف في احتسابها ضربة جزاء لإيطاليا، تصدى لها جورجينو وأحرز منها الهدف الأول.

بعدها واصل المنتخب الإيطالي الهجوم والضغط إلى أن نجح بيرنارديسكي في إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية من الجهة اليمني خارج منطقة جزاء اليونان.