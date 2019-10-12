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شاهد: طوسون ينقذ تركيا بهدف قاتل في تصفيات يورو 2020

11/10/2019

أنقذ التركي جينك طوسون، الجمعة، منتخب بلاده من السقوط في فخ التعادل في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب التركي على ضيفه الألباني بهدف دون رد في الجولة السابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات من جانب المنتخب التركي في شوط المباراة الثاني، حيث حاول لاعبوه بشتى الطرق استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم وتحقيق الثلاث نقاط.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاء هدف الفوز عن طريق جينك طوسون في الدقيقة 90، ليخرج المنتخب التركي فائزًا باللقاء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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