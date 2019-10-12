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شاهد: جيرو يضع فرنسا على أعتاب التأهل لنهائيات يورو 2020

11/10/2019

لم تمنع قلة مشاركات أوليفييه جيرو مع ناديه تشيلسي المهاجم من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ليمنح فرنسا انتصارا 1-صفر خارج الديار على أيسلندا.

وبهذا الهدف وضع جيرو منتخب بلاده على أعتاب التأهل لنهائيات بطولة أوربا 2020 لكرة القدم العام المقبل.

ولعب جيرو لمدة 101 دقيقة فقط في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم ونفذ ركلة الجزاء بنجاح في الشوط الثاني لتبقى فرنسا التي تعاني من إصابات كثيرة في صفوفها في المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف تركيا التي فازت على ألبانيا 1-صفر بفضل هدف متأخر من جينك طوسون.

ويملك منتخبا فرنسا وتركيا، اللذان سيلتقيان على ملعب فرنسا الدولي، الاثنين، 18 نقطة لكن بطلة العالم تتأخر بعد هزيمتها 2-صفر في كونية في يونيو/ حزيران الماضي.

وتملك أيسلندا صاحبة المركز الثالث 12 نقطة مقابل تسع لألبانيا وثلاث لأندورا التي تفوقت على مولدوفا 1-صفر لتحصل على أول نقاط لها في مشوار التصفيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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