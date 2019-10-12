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رياضة

شاهد: المنتخب الإنجليزي يتلقى هزيمة مفاجئة أمام التشيك

11/10/2019

تلقى المنتخب الإنجليزي خسارة مفاجئة خارج الأرض أمام نظيره التشيكي 1 – 2 ضمن مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأوربية

تقدم المنتخب الإنجليزي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة أحرزه هاري كين من ضربة جزاء، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز للتشيك في الدقيقة 85.

ورغم الخسارة حافظ المنتخب الإنجليزي على صدارته للمجموعة بفارق الأهداف عن نظيره التشيكي فيما تساوى الفريقان في عدد النقاط ولكل منهما (12 نقطة) علما بأن المنتخب التشيكي لعب 6 مباريات مقابل 5 لإنجلترا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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