أفضل 5 صفقات كروية في الدوريات الأوربية (الدوري الفرنسي)

أقيم حتى الآن عدد كاف من المباريات بالدوريات الأوربية الكبرى، وهو ما يعطي الفرصة لتقييم الصفقات الجديدة التي ضمتها الأندية المختلفة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

في هذه السلسة نلقي الضوء على أفضل خمس صفقات في كل دوري من الدوريات الأوربية الكبرى والتي تضم خمسة دوريات هي الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي، على أن يكون تقييمنا لكل لاعب بناء على حجم مشاركاته مع ناديه، وقدرته على إحراز الأهداف وصناعتها أو التصدي إليها ومنعها في حالة المدافعين وحراس المرمى.

واليوم نبدأ بالدوري الفرنسي والذي جاءت صفقاته هادئة ومن دون ضجة. مثل الصفقة المدوية التي عقدها باريس سان جيرمان الموسم قبل الماضي بالتعاقد مع البرازيلي نيمار قادما من برشلونة، فكل الصفقات التي تم عقدها هذا الموسم جاءت عادية ولم تحدث ردة فعل قوية سواء على المستوى الجماهيري أو الإعلامي.

وكانت كبرى وأغلى الصفقات من نصيب باريس سان جيرمان بالتعاقد مع الأرجنتيني باريديس قادما من إشبيلية الإسباني مقابل أربعين مليونا ومئتي ألف يورو، بزيادة مئتي ألف يورو فقط عن ثاني أغلى الصفقات والتي كانت من نصيب موناكو بالتعاقد مع الفرنسي وسام بن يدر القادم من إشبيلية الإسباني، والمفارقة أن أكبر صفقتين بالدوري الفرنسي كانتا من ناد واحد، هو إشبيلية.

هذا بالنسبة لأغلى الصفقات، فماذا عن أفضلها وأكثرها تأثيرا؟ هذا ما سنعرفه في السطور القادمة.

5 – إيفتيميس كولوريس لاعب تولوز

مهاجم يوناني مواليد 6 من مارس/ أذار 1996، انضم لصفوف تولوز قادما من نادي أتروميتوس أثينا اليوناني مقابل ثلاثة ملايين ومئتي ألف يورو.

بمجرد الانضمام للفريق نجح في حجز مكانه لاعبا أساسيا، حيث شارك في كل المباريات التي خاضها تولوز حتى الآن ونجح في إحراز أربعة أهداف من أصل تسعة أهداف أحرزها الفريق في كل مبارياته.

أكثر ما يميز إيفتيميس كولوريس بنيانه القوي وإجادته التهديف بالقدمين والرأس.

4 – داريو بينيديتو لاعب أولمبيك مارسيليا

لاعب أرجنتيني مواليد 17 من مايو/ آيار 1990، انضم لصفوف مارسيليا قادما من نادي بوكا جونيور الأرجنتيني مقابل 14 مليون يورو.

شارك في كل المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، ونجح في إحراز خمسة أهداف من أصل عشرة أحرزها الفريق.

تألق بينيديتو في معظم المباريات التي لعبها، ونجح في قيادة الفريق للفوز في مباراتين متتاليتين، الأولى أمام سانت ايتيان في الأسبوع الرابع وانتهت بفوز مارسيليا بهدف نظيف أحرزه بنيديتو، والثانية في الأسبوع الخامس أمام موناكو بالأسبوع الخامس وهي المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا على موناكو في ملعبه 4 – 3 نجح خلالها بنيديتو في إحراز هدفين من الأربعة.

أكثر ما يميزه مهاراته العالية، وقدرته على التسديد القوي من خارج المنطقة، وإجادة ضربات الرأس.

داريو بينيديتو

3 – وسام بن يدر لاعب موناكو

لاعب فرنسي من أصل تونسي، مواليد 12 من أغسطس/ آب 1990، انضم لصفوف موناكو من إشبيلية الإسباني مقابل 40 مليون يورو.

شارك مع الفريق في سبع مباريات من تسع خاضها حتى الآن ونجح في إحراز ستة أهداف من أصل 15 هدفا أحرزها الفريق، وقدم بن يدر أداء جيدا في معظم المباريات التي شارك فيها، إلا أن أفضل مبارياته كانت أمام مارسيليا بالرغم من خسارة الفريق 3 – 4 حيث أحرز بن يدر هدفين من الثلاثة.

يملك وسام بن يدر العديد من المهارات الكروية، لكن أكثر ما يتميز به هو إجادة اللعب بالقدمين اليمنى واليسرى، والقدرة على إحراز الأهداف وصناعتها.

وسام بن يدر

2 – فيكتور أوسمين لاعب ليل

لاعب نيجيري مواليد 29 من ديسمبر/ كانون الأول 1998، انضم لفريق ليل قادما من رويال شارلوروا البلجيكي في صفقة كبيرة نسبيا بلغت 12 مليون يورو.

شارك في كل المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن وعددها تسع مباريات، ونجح في إحراز سبعة أهداف من أصل 13 هدفا هي كل حصيلة الفريق، وهو الآن المتصدر لقائمة هدافي الدوري الفرنسي.

أكثر ما يميز أوسمين مهاراته العالية، وسرعته الفائقة، وقدرته على استغلال أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف.

فيكتور أوسمين

1 – إسلام سليماني لاعب موناكو

المهاجم الجزائري صاحب الخبرات الدولية الكبيرة، والمولود في 18 من يونيو/ حزيران 1988، انضم لموناكو قادما من ليستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

رغم أنه لم يكن منتظما في المشاركات سواء المحلية أو الدولية، فقد نجح مع فريقه الجديد، بفضل إمكانياته التهديفية وقدراته العالية على صناعة الأهداف، فهو يتصدر الآن قائمة اللاعبين الأكثر تمريرا للكرات التي تأتي منها الأهداف – أسيسيت – برصيد خمس تمريرات، فيما حصيلته التهديفية أربعة أهداف.

يملك سليمان العديد من المهارات والإمكانيات الأخرى التي تجعل منه مهاجما خطيرا، ومنها التعامل الجيد مع الكرات العالية، والتسديد من خارج المنطقة، فضلا عن تحركاته الدائمة داخل وخارج منطقة الجزاء، ما يتيح الفرصة أمام زملائه المهاجمين ولاعبي الوسط لإحراز الأهداف.

إسلام سليماني لاعب موناكو