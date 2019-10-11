نجم ريال مدريد يعرب عن سعادته بالفوز بجائزة لاعب الشهر

أعرب الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد لكرة القدم عن سعادته البالغة بالحصول على جائزة لاعب الشهر، وكان اللاعب قد حصل على الجائزة نفسها في شهر أغسطس/أب الماضي.

وسجل بنزيمة البالغ من العمر 31 عاما مع ريال مدريد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي 3 أهداف، حيث سجل "هدفين" فى شباك ليفانتى وهدف وحيد أمام إشبيلية.

وقال عقب تسلم الجائزة: "استلام أية جائزة عبر الجماهير هو دائما أمر مميز، إنهم جماهيرك وأنت تلعب من أجلهم، لذا أشعر بالسعادة المطلقة حاليا، أنا بخير وكذلك الفريق بأكمله، مع الوقت سنرفع من مستوانا للفوز بكل مباراة".

وأضاف " لا مجال لوجود مباريات سهلة، هو شهر مهم للغاية بالنسبة لنا في الليغا ودوري أبطال أوربا، نحن في انتظار خوض 3 مواجهات صعبة للغاية".

ويحل ريال مدريد ضيفاً على مايوركا يوم 19 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليغا"، قبل أن يواجه برشلونة في مباراة الكلاسيكو بملعب "كامب نو"، يوم 26 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة العاشرة.

فيما يلعب مع غالطة سراى التركى يوم 22 من أكتوبر/ تشرين الأول بمسابقة دوري أبطال أوربا.