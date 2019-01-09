شاهد: ماذا قال صلاح عن أبو تريكة بعد تتويجه كأفضل لاعب؟

أثنى النجم المصري محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا على أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة أثناء مؤتمر صحفي عقب تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي.
ما القصة؟
- حصد نجم المنتخب المصري محمد صلاح لقب أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
- سأل صلاح خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة السنغالية داكار بعد التتويج بالجائزة "هل تعتبر أنت الآن سفيرا للكرة المصرية؟ فرد "الملك المصري": النجم هو من يجلس بجانبك، النجم محمد أبو تريكة هو نجم لكل العصور".
- حضر الماجيكو محمد أبو تريكة حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي أفريقيا.
- أشادت تقارير إعلامية بدور أبو تريكة في دعم ملف مصر لاختيارها للعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الرغم من وضعه على قوائم الإرهاب ولا يمكنه السفر إلى بلده.
- الملك المصري محمد صلاح تفوق على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم أرسنال.
متحف باسم صلاح:
- كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن المفاجأة التي كان يجهزها لصلاح بإقامة متحف يحمل اسمه بمركز شباب الجزيرة بالعاصمة القاهرة.
- الوزير أشاد بالأداء الذي يقدمه صلاح مع ناديه الإنجليزي والمنتخب المصري في مختلف البطولات، مشيرا إلى فخر جموع المصريين بالإنجازات التي يحققها محمد صلاح في مسيرته الاحترافية.
سجل حافل بالإنجازات:
- محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ينافس على لقب هداف الدوري هذا الموسم بعد إحرازه 13 هدفا حتى الآن.
- للعام الثاني على التوالي وصل صلاح إلى القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنيل جائزة أفضل لاعب افريقي.
- محمد صلاح نجم المنتخب المصري، حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي.
- فاز صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، ولاعب العام من رابطة المحترفين، ورابطة الصحفيين العام الماضي.
- قاد صلاح العام الماضي فريقه ليفربول للمركز الثاني بدوري الأبطال، وقاد المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاما.