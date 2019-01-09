البث الحي
رياضة

شاهد: ماذا قال صلاح عن أبو تريكة بعد تتويجه كأفضل لاعب؟

9/1/2019

أثنى النجم المصري محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا على أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة أثناء مؤتمر صحفي عقب تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

ما القصة؟
  • حصد نجم المنتخب المصري محمد صلاح لقب أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
  • سأل صلاح خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة السنغالية داكار بعد التتويج بالجائزة "هل تعتبر أنت الآن سفيرا للكرة المصرية؟ فرد "الملك المصري": النجم هو من يجلس بجانبك، النجم محمد أبو تريكة هو نجم لكل العصور".
  • حضر الماجيكو محمد أبو تريكة حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي أفريقيا.
  • أشادت تقارير إعلامية بدور أبو تريكة في دعم ملف مصر لاختيارها للعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الرغم من وضعه على قوائم الإرهاب ولا يمكنه السفر إلى بلده.
  • الملك المصري محمد صلاح تفوق على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم أرسنال.

متحف باسم صلاح:
  • كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن المفاجأة التي كان يجهزها لصلاح بإقامة متحف يحمل اسمه بمركز شباب الجزيرة بالعاصمة القاهرة.
  • الوزير أشاد بالأداء الذي يقدمه صلاح مع ناديه الإنجليزي والمنتخب المصري في مختلف البطولات، مشيرا إلى فخر جموع المصريين بالإنجازات التي يحققها محمد صلاح في مسيرته الاحترافية.  
سجل حافل بالإنجازات:
  • محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ينافس على لقب هداف الدوري هذا الموسم بعد إحرازه 13 هدفا حتى الآن.
  • للعام الثاني على التوالي وصل صلاح إلى القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنيل جائزة أفضل لاعب افريقي.
  •  محمد صلاح نجم المنتخب المصري، حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي.
  • فاز صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، ولاعب العام من رابطة المحترفين، ورابطة الصحفيين العام الماضي.
  • قاد صلاح العام الماضي فريقه ليفربول للمركز الثاني بدوري الأبطال، وقاد المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاما.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي (روتيرز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)