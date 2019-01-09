شاهد: ماذا قال صلاح عن أبو تريكة بعد تتويجه كأفضل لاعب؟

أثنى النجم المصري محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا على أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة أثناء مؤتمر صحفي عقب تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

ما القصة؟

حصد نجم المنتخب المصري محمد صلاح لقب أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

سأل صلاح خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة السنغالية داكار بعد التتويج بالجائزة "هل تعتبر أنت الآن سفيرا للكرة المصرية؟ فرد "الملك المصري": النجم هو من يجلس بجانبك، النجم محمد أبو تريكة هو نجم لكل العصور".

حضر الماجيكو محمد أبو تريكة حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي أفريقيا.

أشادت تقارير إعلامية بدور أبو تريكة في دعم ملف مصر لاختيارها للعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الرغم من وضعه على قوائم الإرهاب ولا يمكنه السفر إلى بلده.

الملك المصري محمد صلاح تفوق على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم أرسنال.

مبروك لنجمنا المصري المتألق دائما محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي ،جائزة استحقها عن جدارة واستحقاق .الوعد بطولة افريقيا لمنتخب مصر ٢٠١٩ يا أسطورتنا الخالدة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 8, 2019

متحف باسم صلاح:

كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن المفاجأة التي كان يجهزها لصلاح بإقامة متحف يحمل اسمه بمركز شباب الجزيرة بالعاصمة القاهرة.

الوزير أشاد بالأداء الذي يقدمه صلاح مع ناديه الإنجليزي والمنتخب المصري في مختلف البطولات، مشيرا إلى فخر جموع المصريين بالإنجازات التي يحققها محمد صلاح في مسيرته الاحترافية.

سجل حافل بالإنجازات: