شاهد: صلاح أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي

توج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في افريقيا للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز الأفضل قاريا في العاصمة السنغالية دكار.

وتفوق صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال ليصبح رابع لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين متتاليتين بعد المهاجم السنغالي الحاجي ضيوف والمهاجم الكاميروني صمويل ايتو ويايا توري لاعب وسط ساحل العاج.

ونال المغرب جائزة أفضل اتحاد وطني في افريقيا لعام 2018 بينما حصل مدربه الفرنسي هيرفي رينار على جائزة أفضل مدرب.

ونالت نيجيريا جائزة أفضل منتخب افريقي للسيدات بينما حصلت موريتانيا على جائزة أفضل منتخب للرجال في القارة بعد التأهل لأمم افريقيا 2019 لأول مرة في تاريخها.

وحصلت ديزيريه ايليس مدربة منتخب جنوب افريقيا للسيدات على جائزة أفضل مدربة.

ونال المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا بينما توجت الجنوب أفريقية كريستينا ثيمبي جاتلانا بجائزة أفضل لاعبة.