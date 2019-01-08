"BeIn" تعلن وقف خدماتها في مصر

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وقف خدماتها في مصر اعتبارا من، الثلاثاء، بسبب عدم توصلها لاتفاق تجاري مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.

ونشرت المجموعة بيانا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت فيه أن المشاهدين في مصر يمكنهم مواصلة الاستمتاع بخدماتها عبر خدمة "كونكت" على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى.