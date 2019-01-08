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صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة أغلى لاعبي العالم

صلاح يحتفل بعد تسجيل هدف
صلاح يحتفل بعد تسجيل هدف
8/1/2019

تفوق نجم الكرة المصري محمد صلاح على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة أغلى لاعبي العالم.

التفاصيل:

التقييم أجراه المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES""
حل المصري محمد صلاح في المركز الخامس بقيمة 184.3 مليون يورو.
تربع على رأس القائمة نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بـقيمة 218.5 مليون يورو.

كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وناصر الخليفي رئيس النادي
وهذه هي قائمة أغلى لاعبي العالم وفق المركز:

1- الفرنسي كيليان مبابي بقيمة 218.5 مليون يورو 
2- الإنجليزي هاري كين بقيمة 200.3 مليون يورو 
3- البرازيلي نيما ردا سيلفا بقيمة 197.1 مليون يورو 
4- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ بقيمة 185.8 مليون يورو 
5-المصري محمد صلاح بقيمة 184.3 مليون يورو
6- الأرجنتيني باولو ديبالا بقيمة 171.9 مليون يورو.
7- الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة 171.2 مليون يورو.
8- البلجيكي روميلو لوكاكو بقيمة 162 مليون يورو.
9- البرازيلي فيليب كوتينيو بقيمة 157 مليون يورو.
10- الألماني ليروي ساني بقيمة 156.1 مليون يورو.

فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي
الملك المصري محمد صلاح
  • محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ينافس على لقب هداف الدوري هذا الموسم بعد إحرازه 13 هدفا حتى الآن.
  • للعام الثاني على التوالي وصل صلاح إلى القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنيل جائزة أفضل لاعب افريقي.
  •  صلاح نجم المنتخب المصري، حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي.
  • فاز صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، ولاعب العام من رابطة المحترفين، ورابطة الصحفيين العام الماضي.
  • قاد صلاح العام الماضي فريقه ليفربول للمركز الثاني بدوري الأبطال، وقاد المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاما.
المصدر : الجزيرة مباشر
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