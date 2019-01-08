صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة أغلى لاعبي العالم

تفوق نجم الكرة المصري محمد صلاح على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة أغلى لاعبي العالم.
التقييم أجراه المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES""
حل المصري محمد صلاح في المركز الخامس بقيمة 184.3 مليون يورو.
تربع على رأس القائمة نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بـقيمة 218.5 مليون يورو.
1- الفرنسي كيليان مبابي بقيمة 218.5 مليون يورو
2- الإنجليزي هاري كين بقيمة 200.3 مليون يورو
3- البرازيلي نيما ردا سيلفا بقيمة 197.1 مليون يورو
4- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ بقيمة 185.8 مليون يورو
5-المصري محمد صلاح بقيمة 184.3 مليون يورو
6- الأرجنتيني باولو ديبالا بقيمة 171.9 مليون يورو.
7- الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة 171.2 مليون يورو.
8- البلجيكي روميلو لوكاكو بقيمة 162 مليون يورو.
9- البرازيلي فيليب كوتينيو بقيمة 157 مليون يورو.
10- الألماني ليروي ساني بقيمة 156.1 مليون يورو.