شاهد: مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي سحبت من الكاميرون الشهر الماضي.

عاجل .. مصر تفوز بشرف تنظيم كأس الامم الإفريقية ٢٠١٩ #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YfK1pjhOgg — CAF – AR (@caf_online_AR) January 8, 2019

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا نبأ الفوز، عبر حسابه على "فيسبوك"، وقال إن مصر حصلت على 16 صوتا مقابل صوت واحد لمنافستها جنوب أفريقيا مع امتناع اتحاد واحد عن التصويت.

بطولة الكاف 2019:

وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، ذكرت أن اجتماع اللجنة التنفيذية "شهد حضور 20 عضوًا مع غياب عضوين حيث اعتذر ممثل دولة أنغولا عن الحضور بسبب ظروف مرضه والآخر تم إيقافه".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، قال في تصريحات تلفزيونية "ثقة كبيرة أن نحصل على 16 صوتًا من بين 18 صوتًا. سنجتمع مع الاتحاد المصري وسنشكل لجنة للإعداد للبطولة بهدف إسعاد المصريين".

سيقام مساء اليوم في دكار حفل اختيار أفضل لاعب أفريقي، ويتنافس على الجائزة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق الجناح السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي.

مصر وجنوب أفريقيا: