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شاهد: مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019

8/1/2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي سحبت من الكاميرون الشهر الماضي.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا نبأ الفوز، عبر حسابه على "فيسبوك"، وقال إن مصر حصلت على 16 صوتا مقابل صوت واحد لمنافستها جنوب أفريقيا مع امتناع اتحاد واحد عن التصويت.

بطولة الكاف 2019:
  • وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، ذكرت أن اجتماع اللجنة التنفيذية "شهد حضور 20 عضوًا مع غياب عضوين حيث اعتذر ممثل دولة أنغولا عن الحضور بسبب ظروف مرضه والآخر تم إيقافه".
  • أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، قال في تصريحات تلفزيونية "ثقة كبيرة أن نحصل على 16 صوتًا من بين 18 صوتًا. سنجتمع مع الاتحاد المصري وسنشكل لجنة للإعداد للبطولة بهدف إسعاد المصريين".
  • سيقام مساء اليوم في دكار حفل اختيار أفضل لاعب أفريقي، ويتنافس على الجائزة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق الجناح السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي.

مصر وجنوب أفريقيا:
  • كان من المقرر أن يصوت أعضاء اللجنة التنفيذية في العاصمة السنغالية "دكار" غدًا الأربعاء لكن التصويت تم تقديمه بواقع 24 ساعة وتفوقت مصر على منافستها الوحيدة جنوب أفريقيا.
  • مصر وجنوب أفريقيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا بعروض لاستضافة البطولة بدلًا من الكاميرون التي تم سحب حقوق التنظيم منها قبل نهاية العام الماضي.
  • من المقرر إقامة البطولة في الفترة من 15 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.
  • يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم أفريقيا 4 مرات، أعوام (1959، 1974، 1986، 2006) والتي حصل فيها المنتخب المصري على اللقب الخامس في تاريخه.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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