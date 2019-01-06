شاهد: الأردن يفوز على أستراليا حاملة اللقب في كأس آسيا

حقق منتخب الأردن فوزا مهما على أستراليا حاملة اللقب في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكأس آسيا لكرة القدم وتغلب عليه 1-صفر.
التفاصيل:
- سجل أنس بني ياسين هدف الأردن الوحيد بضربة رأس قوية بعد كرة عرضية متقنة من موسى التعمري في الدقيقة 26 ليشعل حماس آلاف المشجعين الأردنيين في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.
- أستراليا ضغطت وحاولت التعويض، وألغى الحكم العماني أحمد الكاف هدفا لها في الدقيقة 86 بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز الأردن وحصوله على أول ثلاث نقاط في البطولة.
- مدرب الأردن فيتال بوركلمانس وجه الشكر للاعبين بعدما "قدموا أداء جيدا وطبقوا التعليمات الخططية ونفذوا كل ما طلبته".
- في الجولة الثانية للمجموعة يلعب المنتخب الأردني مع نظيره السوري بينما تلتقي أستراليا مع فلسطين.
- استراليا هي حاملة لقب البطولة بعد أن فازت 2-1 على كوريا الجنوبية في نهائي البطولة التي استضافتها عام 2015.