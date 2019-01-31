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شاهد: دموع ومشاعر مفعمة.. إيقاف مباراة لتكريم اللاعب المفقود "سالا"

أوقف الحكم المباراة في الدقيقة التاسعة، في إشارة إلى رقم سالا مع نانت، لمدة دقيقة كاملة
أوقف الحكم المباراة في الدقيقة التاسعة، في إشارة إلى رقم سالا مع نانت، لمدة دقيقة كاملة
31/1/2019

طغت أجواء مفعمة بالمشاعر على أول ظهور لنانت في الدوري الفرنسي، الأربعاء، بعد اختفاء لاعبه السابق إيميليانو سالا في طائرة خفيفة كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.

وأوقف الحكم فرانك شنايدر المباراة ضد سانت إيتيان في الدقيقة التاسعة، في إشارة إلى رقم سالا مع نانت، لمدة دقيقة كاملة وسط دموع وحيد خليلوجيتش مدرب نانت.

ورفعت الجماهير لافتات من أجل سالا أبرزها علم الأرجنتين وارتدى لاعبو نانت قمصانًا حملت كلها اسم زميلهم السابق.

وحضرت مجموعة من جماهير كارديف، الذي وقع له سالا قبل اختفائه، المباراة ورفعت لافتات كتبت عليها "لم نشاهدك تلعب من قبل أو تحرز هدفًا لكن… إيميليانو سنحبك أكثر".

وأحرز سالا 48 هدفًا في 133 مباراة مع نانت.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مسؤولو البحث عن الطائرة المفقودة إن عملية البحث تحت الماء ستبدأ بعد العثور على كرسيين على الساحل الفرنسي ربما كانا في الطائرة.

وكان اللاعب البالغ عمره 28 عامًا في طريقه مع الطيار ديفيد إيبوتسون لبداية مشواره مع كارديف سيتي عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير/كانون الثاني الحالي.

المصدر : وكالات
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