مطالبات بمعاقبة الإمارات بسبب شغب جماهيرها في مباراة قطر

طالب مشجعون لكرة القدم بمعاقبة الإمارات على سوء سلوك جماهيرها خلال مباراة منتخبهم مع نظيره القطري والتي انتهت بفوز ساحق 4- صفر لقطر وتأهلها إلى نهائي كأس آسيا للقدم.

التفاصيل:

المشجعون طالبوا بمعاقبة الإمارات لفشلها في حماية المنتخب القطري أمام اعتداءات الجماهير الإماراتية.

المشجعون طالبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد القاري للعبة بمعاقبة الإمارات بعد أن ألقت جماهيرها الأحذية والزجاجات على لاعبي المنتخب القطري خلال المباراة.

الإمارات منعت المشجعين القطريين من الحضور لمؤازرة منتخبهم بسبب الحصار الذي تفرضه مع السعودية والبحرين ومصر على قطر.

المشجعون الإماراتيون أطلقوا صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني القطري في بداية المباراة.

Shameful and disgusting scene at the @afcasiancup semifinal UAE fans throwing shoes at Qatari players after Qatar takes a clear lead against the host team

https://t.co/yxm4HelWM1 — IstandWithQatar (@IstandWithQatar) January 29, 2019

الجو العدائي ضد المنتخب القطري تزايد بعد أن تقدم على الإمارات خلال سير المباراة.

المباراة شهدت أيضا طرد اللاعب الإماراتي إسماعيل أحمد قبل نهايتها بعد ضربه لاعب المنتخب القطري سالم الهاجري في وجهه.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قال في بيان إنه "يقوم بتحقيق دقيق في أحداث مباراة نصف النهائي بين الإمارات وقطر".

الاتحاد الآسيوي: بمجرد انتهاء التحقيق سيقرر الاتحاد الخطوات المناسبة التالية.

لقطات فيديو أظهرت القاء أحذية وزجاجات من المدرجات على لاعبي المنتخب القطري بعد تسجيلهم الهدف الثاني.

اللقطات والصور انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب في حالة من الغضب بين أوساط المشجعين القطريين.

أوليفيا توماس قالت على صفحتها على تويتر "الجماهير الإماراتية ألقت الأحذية على اللاعبين القطريين. كما بدؤوا المباراة بالصياح خلال عزف النشيد الوطني (القطري). أطالب الهيئات الدولية بإعادة النظر في إمكانية منح الإمارات الفرصة لاستضافة الأحداث الرياضية الهامة".

https://twitter.com/oliviathomas43/status/1090269750507098117?ref_src=twsrc%5Etfw

أروى المنصوري، وهي مشجعة قطرية نشرت على حسابها على تويتر مقطعا مصورا للاعب قطري يتم إلقاء حذاء عليه، مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بمعاقبة السلطات الإماراتية بسبب سوء سلوك الجماهير.

أروى كتبت على تويتر "نطالب بعقوبات على السلوك غير المحترم وغير المتحضر من جانب الجماهير الإماراتية تجاه المنتخب القطري. ما حدث لفريقنا غير مقبول!".