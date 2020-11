مطالبات بمعاقبة الإمارات بسبب شغب جماهيرها في مباراة قطر

طالب مشجعون لكرة القدم بمعاقبة الإمارات على سوء سلوك جماهيرها خلال مباراة منتخبهم مع نظيره القطري والتي انتهت بفوز ساحق 4- صفر لقطر وتأهلها إلى نهائي كأس آسيا للقدم.

التفاصيل:

UAE fans throwing shoes at Qatari players after Qatar takes a clear lead against the host team https://t.co/yxm4HelWM1

https://twitter.com/oliviathomas43/status/1090269750507098117?ref_src=twsrc%5Etfw

We demand penalties for the disrespectful and uncivilized action from the UAE fans towards the Qatari team. What happened to our team is not acceptable! @fifacom_ar @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/YXY1nDPwhI

— Arwa Al-Mansoori (@ArwaAlmansoori) January 29, 2019