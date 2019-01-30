انتخاب ناصر الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة القدم

انتُخب القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عضوا باللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
التفاصيل:
- رابطة الأندية الأوربية قالت إن الخليفي سيحل بدلا من إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي السابق لنادي أرسنال والذي انتقل إلى ميلانو الايطالي.
- الخليفي قال في بيان "إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة القدم".
- البيان: أتطلع إلى العمل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لتحسين وتطوير كرة القدم الأوربية، مع ضمان تمثيل مصالح جميع الأندية في عملية صنع القرار.
- الخليفي سيشغل مكانا ضمن مقعدين لممثلي الأندية ضمن اللجنة التنفيذية.
- أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس هو الممثل الآخر لرابطة الأندية في اللجنة.
- اللجنة هي أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
- اللجنة تتشكل من رئيس و16 عضوا ينتخبهم المجلس بجانب عضوين كممثلين لرابطة الأندية وعضو يمثل مسابقات الدوري الأوربية.
- من المنتظر المصادقة على انتخاب الخليفي من مجلس الاتحاد الأوربي للعبة في اجتماع في روما الأسبوع المقبل.
- الخليفي يترأس، إلى جانب منصبه في النادي الفرنسي، مجموعة بي.إن ميديا التي تملك حقوق البث التلفزيوني الحصرية في الشرق الأوسط لمباريات مسابقات الدوري الأوربية الكبرى والمنافسات الدولية.