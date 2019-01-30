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انتخاب ناصر الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة القدم

ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان
ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان
30/1/2019

انتُخب القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عضوا باللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوربي لكرة القدم.

التفاصيل:
  • رابطة الأندية الأوربية قالت إن الخليفي سيحل بدلا من إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي السابق لنادي أرسنال والذي انتقل إلى ميلانو الايطالي.
  • الخليفي قال في بيان "إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة القدم".
  • البيان: أتطلع إلى العمل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لتحسين وتطوير كرة القدم الأوربية، مع ضمان تمثيل مصالح جميع الأندية في عملية صنع القرار.
  • الخليفي سيشغل مكانا ضمن مقعدين لممثلي الأندية ضمن اللجنة التنفيذية.
  • أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس هو الممثل الآخر لرابطة الأندية في اللجنة.
  • اللجنة هي أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
  • اللجنة تتشكل من رئيس و16 عضوا ينتخبهم المجلس بجانب عضوين كممثلين لرابطة الأندية وعضو يمثل مسابقات الدوري الأوربية.
  • من المنتظر المصادقة على انتخاب الخليفي من مجلس الاتحاد الأوربي للعبة في اجتماع في روما الأسبوع المقبل.
  • الخليفي يترأس، إلى جانب منصبه في النادي الفرنسي، مجموعة بي.إن ميديا التي تملك حقوق البث التلفزيوني الحصرية في الشرق الأوسط لمباريات مسابقات الدوري الأوربية الكبرى والمنافسات الدولية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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