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شاهد: قطر تكتسح الإمارات برباعية في عقر دارها وتتأهل لنهائي آسيا

29/1/2019

تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق فوزا كبيرا 4-صفر على الإمارات صاحبة الضيافة، الثلاثاء.

وضربت قطر موعدا مع اليابان في المباراة النهائية، الجمعة المقبل، في استاد مدينة زايد الرياضية.

افتتح بوعلام خوخي التسجيل بعد أن تسلم تمريرة أكرم عفيف وانطلق في هجمة مرتدة سريعة ليسدد كرة منخفضة باغتت الحارس خالد عيسى في الدقيقة 22.

وبعد ربع ساعة ضاعف المعز علي التقدم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

وفشلت الإمارات في تقليص الفارق في الشوط الثاني رغم محاولات علي مبخوت وأحمد خليل بينما أضاف حسن الهيدوس الهدف الثالث بعد أن انفرد بالحارس عيسى وسدد الكرة من فوق رأسه بطريقة رائعة قبل عشر دقائق على النهاية.

وأضاف البديل حامد إسماعيل الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة بعد طرد إسماعيل أحمد مدافع الإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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