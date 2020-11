"أهداف قطر بعدد دول الحصار".. فيضان تعليقات بعد إنجاز "العنّابي"

بالتوازي مع المباراة التي أطاح بها المنتخب القطري، نظيره الإماراتي من نصف نهائي بطولة كأس آسيا برباعية نظيفة، كانت هنالك مباراة من نوع آخر بعيدا عن المستطيل الأخضر.

التفاصيل:

#UAE fans throwing bottles and shoes at Qatari players after Almoez Ali score #Qatar’s second goal#قطر_الإمارات #qatarvsuae #QATvUAE pic.twitter.com/CTc6pf8XcB

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) January 29, 2019