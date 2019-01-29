"أهداف قطر بعدد دول الحصار".. فيضان تعليقات بعد إنجاز "العنّابي"

بالتوازي مع المباراة التي أطاح بها المنتخب القطري، نظيره الإماراتي من نصف نهائي بطولة كأس آسيا برباعية نظيفة، كانت هنالك مباراة من نوع آخر بعيدا عن المستطيل الأخضر.
#UAE fans throwing bottles and shoes at Qatari players after Almoez Ali score #Qatar’s second goal#قطر_الإمارات #qatarvsuae #QATvUAE pic.twitter.com/CTc6pf8XcB
— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) January 29, 2019
#قطر_الامارات
اخوانا في الامارات، هالحركه تذكركم ب ايش بالضبط pic.twitter.com/AhHctRM3Gk
— Ibrahim Fakhroo (@the_qatari) January 29, 2019
#قطر_الامارات
اخوانا في الامارات، هالحركه تذكركم ب ايش بالضبط pic.twitter.com/AhHctRM3Gk
— Ibrahim Fakhroo (@the_qatari) January 29, 2019
يا سلام يا #العنابي 😍❤️🙏🏼
اللهم لك الحمد .. إلى النهائي بفضل الله 🇶🇦#قطر
— محمد سعدون الكواري (@Ms3don) January 29, 2019
كلنا فخر بفريق المستقبل منتخبنا الوطني على تأهله للمباراة النهائية في بطولة #كأس_آسيا2019
كفو عليكم رفعتوا الراس وفرحتوا أهل #قطر، كل التوفيق في النهائي. 🇶🇦
— عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) January 29, 2019
رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر غرد على تويتر:
استرعى انتباهي خروج الكوتش من الملعب بعد الهدف الثاني واعتقد هذا لا يليق بما انه المستضيف للبطولة ويترك فريقه في الساحة بدون توجيهات.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 29, 2019
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، غرد على تويتر:
كفو يالعنابي ..عندما يجتمع الأداء الرائع والأخلاق الرياضية العالية.. فالك التوفيق والكأس بإذن الله 🇶🇦 #كاس_اسيا_2019 #قطر pic.twitter.com/UemvWM56Vi
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 29, 2019
محمد بن زايد يعلن اليابانيه لغه رسميه للبلاد .
— Joe (@youssef_hussen) January 29, 2019
للأسف.. منتخبنا سجل الهدف الرابع.. كنت أريد الاكتفاء بـ 3.. هدف لكل جزيرة.. الرحمة مطلوبة.. ⚽️🥕.. ⚽️🥕 ⚽️🥕#الامارات_قطر pic.twitter.com/UhtiCVkj5W
— عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) January 29, 2019