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"أهداف قطر بعدد دول الحصار".. فيضان تعليقات بعد إنجاز "العنّابي"

29/1/2019

بالتوازي مع المباراة التي أطاح بها المنتخب القطري، نظيره الإماراتي من نصف نهائي بطولة كأس آسيا برباعية نظيفة، كانت هنالك مباراة من نوع آخر بعيدا عن المستطيل الأخضر.

التفاصيل:
  • في ظل الأزمة الخليجية، كانت مباراة اليوم مناسبة مواتية لجماهير الطرفين للتعبير على منصات التواصل الاجتماعي عن آرائهم وتعليقاتهم التي لم تخلُ من السخرية والانتقاد تارة، والتهنئة تارة أخرى.
  • "الأهداف بعدد دول الحصار" هو ما كتبه صاحب حساب باسم "أحمد أبوشوك"، سوداني الجنسية، على تويتر، فيما يبدو أنه رسالة سخرية من دول "الحصار" المفروض على قطر.

  • أمام عدسات الكاميرات، ألقت جماهير الإمارات زجاجات المياه الفارغة وبعض الأحذية على لاعبي قطر بعد تسجيل الهدف الثالث للعنابي على "عيال زايد" (اللقب المفضل الذي تطلقه الجماهير الإماراتية على فريقها).

  • حساب "محمد النعيمي"، من قطر، اعتبر أن "الأهم من كل شيء المباراة النهائية تتضمن فريقا خليجيا (قطر)، وإن شاء الله يكون الكأس خليجيا".
  • حساب "غالب البسام" من السعودية، قال: "المنتخب القطري أفضل منتخب منظم خلال البطولة، ألف مبروك للشعب القطري التخطيط على الكأس لم يكن صدفة، عمل جبار".

  • كان هنالك تعليق ساخر لا يخلو من النقد السياسي اللاذع لحساب باسم "أبو المهند"، قال فيه "بعد خسارة الإمارات.. الحصارعلى قطر راح يمتد كمان 4 سنوات".

احتفالات

 

  • آلاف القطريين والمقيمين خرجوا إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز المنتخب العنابي على الإمارات 4-0.
  • اكتظ كورنيش الدوحة بالسيارات التي تحمل أعلام قطر وتحتفل بالفوز.
  • جرت احتفالات كبيرة داخل عدد من المراكز التجارية في قطر والتي كانت قد عرضت شاشات ضخمة لمشاهدة البطولة.
  • رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، هنأ منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية لأول مرة في تاريخه إثر فوز العنابي على الإمارات برباعية نظيفة.

رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر غرد على تويتر: 

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، غرد على تويتر: 

وسائل الإعلام العالمية تتغزّل
  • وسائل الإعلام العالمية، تغزلت اليوم الثلاثاء، بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب القطري.
  • عنوان صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أول نهائي لقطر بفوز كاسح على الإمارات في نصف النهائي لأمم آسيا".
  • صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد شنت جام غضبها على الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني للإمارات، حيث جاء عنوانها "زاكيروني يتجرع أربعة أهداف قطرية ويخيب أمل الإمارات في الوصول إلى النهائي".
  • صحيفة "ريكورد" البرتغالية، جاء عنوانها " منتخب قطر يحطم أرقامًا تاريخية وآخرها سحق الإمارات على أرضه برباعية نظيفة والتأهل إلى نهائي أمم آسيا".
  • عنوان صحيفة "ماركا" الإسبانية قال: قطر تتفوق في ديربي الحصار وتهزم الإمارات وتتأهل الى نهائي أمم آسيا".
  • صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت: قطر جاهزة لكتابة التاريخ في كأس آسيا.
  • صحيفة "غلوبو" البرازيلية قالت منتخب قطر تفوق على الاستفزازات الإماراتية وهزمهم برباعية وسيلعب النهائي التاريخي في أمم آسيا.
  • عنوان شبكة "سي إن إن" الأمريكية كان: قطر تأخد حقوقها من دول الحصار بتأهل تاريخي لنهائي أمم آسيا.
  • عنوان صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية : قطر تصل إلى نهائي آسيا بفوز كاسح على الإمارات.

خلفيات:
  • قطر حجزت بطاقتها إلى نهائي بطولة أمم آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، لتقابل الكومبيوتر الياباني الجمعة الذي تأهل على حساب إيران.
  • المباراة أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية، الذي يسع رسميا 37 ألف مشجع، وسط أجواء إماراتية مشحونة مع افتقاده الجماهير القطرية، كأحد تداعيات الأزمة الخليجية المستمرة.
  • قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ يونيو / حزيران 2017 علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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