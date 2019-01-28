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شاهد: اليابان تقسو على إيران بثلاثية وتتأهل لنهائي أمم آسيا

28/1/2019

تأهل المنتخب الياباني، الإثنين، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات.

وتغلب المنتخب الياباني على نظيره الإيراني بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة القارية.

بذلك، ينتظر الساموراي الياباني في المباراة النهائية الفائز من لقاء غد الثلاثاء بين قطر والإمارات.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة إحراز هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 56 لتشهد هدف التقدم لليابان عن طريق يويا اوساكو.

وفي الوقت الذي بحث فيه الإيرانيون عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليابان في الدقيقة 67 نفذها أوساكو في الشباك مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 92 أحرزت اليابان الهدف الثالث عبر جينكي هاراغوتشي، لينتزع الساموراي بطاقة العبور للنهائي القاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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