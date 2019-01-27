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شاهد: مانشستر سيتي يقسو على بيرنلي بخماسية نظيفة

27/1/2019

واصل مانشستر سيتي فورة تسجيل الأهداف ليسحق بيرنلي 5- صفر في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت ويصل إلى 7 انتصارات متتالية في ثلاث بطولات منذ بداية العام الجديد.

ولم يكن هناك أي مجال لحدوث مفاجأة بملعب الاتحاد منذ اللحظة التي وضع فيها غابرييل جيسوس سيتي في المقدمة في الدقيقة 23. كما هز برناردو سيلفا وكيفن دي بروين وسيرجيو أغويرو الشباك وأكمل هدف كيفن لونغ بالخطأ في مرماه الفوز الساحق لأصحاب الأرض.

ويأتي الفوز، وهو الثامن على التوالي لسيتي منذ خسارته أمام ليستر سيتي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بعد ثلاثة أيام من تأهله لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في ملعب ويمبلي وهو ما يعني أن فريق المدرب بيب غوارديولا، المتأخر بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر في الدوري، ينافس على الألقاب في أربع بطولات.

المصدر : وكالات
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