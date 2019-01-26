شاهد: مانشستر يونايتد يسقط أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

عاد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز ليسقط فريقه القديم أرسنال عندما افتتح التسجيل في انتصار مانشستر يونايتد 3-1 في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي عودته الأولى إلى ملعب الإمارات منذ رحيله إلى أولد ترافورد قبل عام أسكت سانشيز صيحات الاستهجان ضده ليساهم في استمرار البداية المذهلة ليونايتد مع المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير.

وهز سانشيز وجيسي لينغارد الشباك خلال دقيقتين من الشوط الأول قبل أن يقلص بيير-إيمريك أوباميانغ الفارق قبل الاستراحة ليمهد الطريق أمام الشوط الثاني المثير.

وعانى أرسنال بعد خروج ثنائي الدفاع سقراطيس باباستاثوبولوس ولوران كوسيلني بسبب الإصابة ورغم ذلك ضغط الفريق بقوة من أجل إدراك التعادل.

لكن يونايتد، الذي يأتي المركز الثاني خلف أرسنال الذي يملك 12 لقبا وهو رقم قياسي في البطولة، صمد أمام الضغط وحسم الفوز الثامن على التوالي لسولشاير عندما وضع أنطوني مارسيال الكرة في الشباك بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 82.