شاهد: قطر تصعق كوريا الجنوبية بهدف وتبلغ قبل نهائي كأس آسيا

أطلق عبد العزيز حاتم تسديدة هائلة قرب النهاية ليمنح قطر فوزا 1-صفر على كوريا الجنوبية، الجمعة، والتأهل لأول مرة إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم.
التفاصيل:
- بعد مباراة قليلة الفرص استحوذ حاتم، لاعب الوسط المدافع، على الكرة وسددها أرضية قوية من مدى بعيد ليسجل الهدف في الدقيقة 78.
- جاء الهدف بعد دقيقة واحدة من ركلة حرة نفذها كيم جين-سو الظهير الأيسر لكوريا الجنوبية وارتدت من القائم الأيسر للحارس سعد الشيب الذي لم تهتز شباكه بعد خلال البطولة.
- ستلعب قطر في الدور قبل النهائي، الثلاثاء المقبل، مع الإمارات صاحبة الأرض أو أستراليا حاملة اللقب.
- حافظت قطر بذلك على شباكها نظيفة في خمس مباريات متتالية لتعادل الرقم القياسي لإيران في البطولة الجارية وكوريا الجنوبية في النسخة السابقة من البطولة في 2015.
مفاجأة قطرية:
- بدأ الإسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر بنفس العناصر الأساسية باستثناء إشراك سالم الهاجري وعبد الكريم العلي بدلا من الثنائي الموقوف عاصم ماديبو وعبد الكريم حسن أفضل لاعب آسيوي.
- استحوذت كوريا الجنوبية على الكرة بشكل أكبر في الشوط الأول لكن قطر صنعت فرصة خطيرة عندما استقبل أكرم عفيف الكرة بشكل رائع ومرر إلى المعز علي الذي سدد خارج المرمى في الدقيقة 21.
- سدد عفيف، الذي صنع أربعة أهداف في هذه البطولة، الكرة الوحيدة على المرمى من المنتخبين في الشوط الأول بعد مرور نصف ساعة من البداية لكن الحارس كيم سيونغ-غيو أمسكها بسهولة.
- قابل هوانغ إن-بيوم لاعب وسط كوريا كرة مرتدة على حافة المنطقة لكنه سدد بعيدا في الدقيقة 35.
- حاولت قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، أن تبدأ الشوط الثاني بنزعة هجومية أكبر واستحوذ عفيف على الكرة على حافة المنطقة بعد هجمة سريعة لكنه سدد في الدفاع بدلا من التمرير إلى المعز.
- لكن كوريا كادت أن تخطف هدف التقدم عندما أخطأ الحارس الشيب في التعامل مع كرة عرضية وصلت إلى لي تشونغ-يونغ الذي سدد بجوار المرمى مباشرة.
- راوغ سون هيونغ-مين، الذي التحق بتشكيلة بلاده بعد أول جولتين بسبب اتفاق سابق مع ناديه توتنهام هوتسبير، أكثر من لاعب داخل المنطقة قبل أن يطلق تسديدة ضعيفة أمسكها الشيب.
- رد القائم الأيسر لمرمى قطر ركلة حرة نفذها كيم غين-سو الظهير الأيسر في الدقيقة 77 قبل أن ترد قطر بتسديدة حاتم داخل المرمى.
- قبل أن يحتفل القطريون بالهدف قابل هوانغ وي-جو كرة عرضية داخل المرمى لكن الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف ألغى الهدف بداعي التسلل. وأكد صحة قراره أيضا بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.
- استمر ضغط كوريا الجنوبية بحثا عن هدف التعادل؛ لكن الدفاع المنظم لقطر أبقى النتيجة دون أن تغيير قبل أن تنطلق احتفالات اللاعبين والجهاز الفني مع مجموعة من المشجعين في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.