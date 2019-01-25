شاهد: قطر تصعق كوريا الجنوبية بهدف وتبلغ قبل نهائي كأس آسيا

أطلق عبد العزيز حاتم تسديدة هائلة قرب النهاية ليمنح قطر فوزا 1-صفر على كوريا الجنوبية، الجمعة، والتأهل لأول مرة إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

التفاصيل:

بعد مباراة قليلة الفرص استحوذ حاتم، لاعب الوسط المدافع، على الكرة وسددها أرضية قوية من مدى بعيد ليسجل الهدف في الدقيقة 78.

جاء الهدف بعد دقيقة واحدة من ركلة حرة نفذها كيم جين-سو الظهير الأيسر لكوريا الجنوبية وارتدت من القائم الأيسر للحارس سعد الشيب الذي لم تهتز شباكه بعد خلال البطولة.

ستلعب قطر في الدور قبل النهائي، الثلاثاء المقبل، مع الإمارات صاحبة الأرض أو أستراليا حاملة اللقب.

حافظت قطر بذلك على شباكها نظيفة في خمس مباريات متتالية لتعادل الرقم القياسي لإيران في البطولة الجارية وكوريا الجنوبية في النسخة السابقة من البطولة في 2015.

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