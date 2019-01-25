شاهد: تشلسي يتخطى توتنهام ويبلغ نهائي كأس رابطة الأندية

ضرب تشلسي موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الاندية الإنجليزية عقب فوزه بركلات الترجيح على توتنهام هوتسبير عقب تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين.

وشكل هذا أبلغ رد من لاعبي الفريق على الانتقادات التي وجهها لهم مدربهم ماوريتسيو ساري مطلع الاسبوع الحالي.

وكان تشلسي متراجعا 1-صفر عقب الجولة الأولى لكنه فاز 2-1 اليوم بفضل ثنائية نغولو كانتي وإيدن هازارد في الشوط الاول وهو ما وضع الفريق في المقدمة.

وسجل فرناندو يورينتي هدفا لتوتنهام في الوقت بدل الضائع خلال المحاولة الوحيدة لفريقه ما دفع المباراة نحو ركلات الترجيح.

وسدد تشلسي 20 مرة على المرمى مقابل خمس مرات لتوتنهام لكن الضيوف استطاعوا التماسك ليدفعوا المباراة نحو ركلات الترجيح.

وسجل كريستيان إريكسن الركلة الأولى لتوتنهام لكن زميله إيريك داير، بطل منتخب إنجلترا خلال الانتصار على كولومبيا بركلات الترجيح في كأس العالم 2018، ولوكاس مورا أضاعا ركلتيهما، بينما أحرز لاعبو تشلسي من كافة الركلات التي تصدوا لها.

وسدد ديفيد لويز الركلة التي منحت الفوز لتشيلسي بعد أن سدد كرة أرضية في زاوية المرمى ليدفع الجماهير صاحبة الملعب نحو احتفالات صاخبة.

وصعد هذا الانتصار بتشلسي إلى نهائي كأس للمرة 15 خلال 17 عاما في كافة المسابقات.

وقاتل توتنهام، الذي غاب عنه هاري كين الذي سجل من ركلة جزاء في مباراة الذهاب وديلي آلي بسبب إصابتهما، إضافة لسون هيونغ-مين الذي يلعب مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا، بكل ما أوتي من قوة، لكن انتظاره لنيل لقب سيطول حتما بعد هذه المباراة.

وعقب الخسارة 2-صفر أمام أرسنال يوم السبت الماضي، اتهم ساري لاعبيه بأنه من الصعب تحفيزهم وطالب مهاجمه البلجيكي هازارد بالمزيد في الملعب.

لكن المدرب الإيطالي الذي لم ينل أي لقب خلال مسيرته التدريبية قال عقب لقاء اليوم "أعتقد أنهم ردوا بشكل جيد الليلة".

وأضاف "لكنني لم أهاجم لاعبي فريقي. قلت فقط إن لدينا مشكلة. رد الفعل كان جيدا للغاية لكن يجب أن يكون لدينا الدافع حاليا من خلال الاستمرارية".

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام "نحن محبطون لكننا حققنا نجاحا كبيرا ببلوغ الدور قبل النهائي في ظل كافة هذه الظروف".

وأضاف "نشعر بالإحباط للخسارة بهذه الطريقة لكن هذا يمكن أن يحدث. اتسم اللاعبون بالشجاعة ويجب أن أشعر بالفخر بسبب كافة الظروف التي مررنا بها. سيجعلنا هذا أكثر قوة".