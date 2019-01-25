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شاهد: الإمارات تضرب موعدا مع قطر في قبل نهائي كأس آسيا

25/1/2019

تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، بتغلبه على المنتخب الأسترالي 1/صفر خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في دور الثمانية من البطولة.

وضرب المنتخب الإماراتي موعدا مع المنتخب القطري، الذي تغلب على منتخب كوريا الجنوبية 1 / صفر في وقت سابق من اليوم، في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

ويدين المنتخب الإماراتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي مبخوت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.             

وتأهل المنتخب الإماراتي بهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط حصدها من التعادل مع البحرين 1/1 والفوز على الهند 2 / صفر والتعادل مع تايلاند 1/1 قبل أن يفوز على منتخب قيرغيزستان في دور الستة عشر 3 / 2 بعد الوقت الإضافي.   

فيما تأهل المنتخب الأسترالي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز على فلسطين بثلاثية نظيفة وعلى سوريا 3 / 2 والخسارة أمام الأردن صفر / 1 قبل أن يفوز على أوزبكستان في دور الستة عشر 4 / 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 
 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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