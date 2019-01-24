شاهد: كيف تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع اختفاء طائرة سالا

رصدت "الجزيرة مباشر" تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اختفاء طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والذي قررت السلطات البريطانية وقف عمليات البحث عنها.

السلطات قررت وقف عمليات البحث عن الطائرة التي كانت تحمل اللاعب والطيار ديفيد إيبوتسون بعد فشل فرق الإنقاذ في تحديد مكان الطائرة.

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