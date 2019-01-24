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شاهد: كيف تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع اختفاء طائرة سالا

24/1/2019

رصدت "الجزيرة مباشر" تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اختفاء طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والذي قررت السلطات البريطانية وقف عمليات البحث عنها.

السلطات قررت وقف عمليات البحث عن الطائرة التي كانت تحمل اللاعب والطيار ديفيد إيبوتسون بعد فشل فرق الإنقاذ في تحديد مكان الطائرة.

التفاصيل:

  • السلطات قالت في بيان إنه رغم "الجهود المضنية التي بذلت للعثور على الطائرة من جانب السلطات البريطانية والفرنسية.. وبعد فحص بيانات الهاتف المحمول وصور القمر الاصطناعي، لم نتمكن من العثور على أي إثر للطائرة أو الطيار أو الراكب".
  • البيان أشار إلى أن ثلاث طائرات وخمس مروحيات شاركت في عمليات البحث التي غطت مساحة تبلغ حوالي 1700 ميلا مربعا.
  • الطائرات سجلت أكثر من 80 ساعة طيران، في عملية البحث التي اشتركت فيها أعداد من قوارب الإنقاذ وقوارب الصيد.
  • الطائرة، التي كانت تقل سالا من فرنسا إلى ويلز، اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الانجليزي مساء الإثنين الماضي.
  • البيان قال إنه برغم توقف السلطات عن عمليات البحث، سيظل الحادث مفتوحا وستقوم "بالاتصال بجميع السفن والطائرات في المنطقة لكي تساعد في اكتشاف أي أثر للطائرة، التي تحمل اسم (ماليبو 46)، إلى أجل غير مسمى".
  • سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي تعاقد السبت الماضي مع فريق كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 19 مليون دولار.
  • تقارير إخبارية ذكرت أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق (واتساب) أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة، موضحة أنه كان يشعر "بذعر بالغ".
  • الحادثة أثارت حالة من الحزن لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها نشرة تويتر على الجزيرة مباشر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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