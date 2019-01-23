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"الكاف" يستبعد الإسماعيلي المصري من دوري أبطال أفريقيا

حكم الساحة ألغى المباراة ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار
حكم الساحة ألغى المباراة ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار
23/1/2019

استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأربعاء، الإسماعيلي المصري من دوري الأبطال بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه الإفريقي التونسي الجمعة الماضي.

ما القصة؟
  • حكم الساحة ألغى المباراة ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الإسماعيلية.
  • توقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارا بإلغائها.
  • قبل إلغاء المباراة كان الإسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة محليا وافريقيا للفريق رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة الاف متفرج سمحت لهم السلطات الأمنية.

        

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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