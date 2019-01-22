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شاهد: كوريا الجنوبية تطيح بالبحرين من كأس آسيا للقدم

22/1/2019

حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعده في دور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البحريني 2-1 في مباراة دور 16.

التفاصيل:
  • انتهى شوط المباراة الأول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف سجله هوانغ هي تشان في الدقيقة 43 بعد لعبة بدأها القائد سون هيونغ-مين الذي مرر إلى الظهير الأيمن لي يونغ ليرسل كرة عرضية منخفضة أبعدها الحارس سيد شبر علوي ليتابعها لاعب هامبورج الألماني في الشباك.
  • محمد سعد الرميحي أدرك التعادل للمنتخب البحريني في الدقيقة 77 من متابعة لتسديدة مهدي حميدان، لكن المدافع هونغ تشول أبعد الكرة من على الخط ليكملها الرميحي في الشباك.
  • انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي الذي حسمه الفريق الكوري لصالحه بهدف في الدقيقة 107 بواسطة البديل كيم جين سو من ضربة رأس.
  • يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في دور الثمانية مع الفائز من مباراة قطر والعراق.
المصدر : وكالات
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